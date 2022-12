Bozen weiter im Sog der Inflation

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt sind die Preise weiter im Höhenflug. Im November lag die Inflationsrate erneut bei 12,3 Prozent (im Vergleich zum November 2021), das ist derselbe Wert wie im Vormonat.

Insbesondere Lebensmittel sind im vergangenen Monat noch einmal teurer geworden. Im Vergleich zum November des letzten Jahres gab es die größten Preissteigerungen im Bereich Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoffe mit über 60 Prozent.

Mit der hohen Teuerungsrate ist das Leben in Südtirol so teuer wie nirgends sonst in Italien. Die Inflation von 12,3 Prozent stellt in absoluten Zahlen für eine durchschnittliche Familie Mehrausgaben von rund 3.300 Euro dar.

Hinter Bozen kommen in dem Vergleich Bologna und Ravenna. Die Nachbarstadt Trient liegt auf dem neunten Platz.

Während es in Bozen also immer teurer wird, geht die Inflation in der Eurozone hingegen leicht zurück. Als Preistreiber gilt nach wie vor die Energie.