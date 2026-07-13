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Recruiting-Event

Career Fair 2026: Unternehmen können sich jetzt anmelden

Montag, 13. Juli 2026 | 11:58 Uhr
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Von: mk

Bozen – Mitte Oktober veranstaltet die Freie Universität Bozen die Career Fair. Erstmals findet das Recruiting-Event an zwei Tagen statt und bietet Unternehmen erneut die Möglichkeit, mit jungen Talenten in Kontakt zu treten. Die Anmeldung für Unternehmen ist vom 14. bis 28. Juli geöffnet.

Die Karrieremesse Career Fair der Freien Universität Bozen geht 2026 in ihre fünfte Auflage und wächst deutlich. Erstmals seit Einführung des Erfolgsformats haben Unternehmen und Institutionen zwei Tage zur Verfügung, um sich qualifizierten jungen Menschen vorzustellen. Nahmen bisher rund 70 potenzielle Arbeitgeber am beliebten Format teil, stehen am 14. und 15. Oktober zwischen 12.30 und 16.30 Uhr bis zu 140 Ausstellungsplätze für Unternehmen und Institutionen zur Verfügung. „Mit diesem Schritt setzen wir ein klares Zeichen: Wir möchten die Verbindungen zwischen unserer Universität und der Südtiroler Arbeitswelt weiter stärken“, sagt die Leiterin des Career Service der unibz, Iris Tappeiner.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2022 hat sich die Career Fair als einer der wichtigsten Termine etabliert, wenn es darum geht, Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Unternehmen zusammenzubringen. Die Veranstaltung versteht sich dabei nicht nur als klassische Jobmesse, sondern als Plattform für den direkten Dialog und als wichtiges Bindeglied zwischen akademischer Ausbildung und beruflicher Praxis.

Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich der Universitätsgemeinschaft vorzustellen, Einblicke in ihre Projekte zu geben und potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Für Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen bietet die Messe hingegen die Chance, sich über Berufsperspektiven zu informieren, Kontakte zu knüpfen und den eigenen Karriereweg konkreter zu planen.

Die Anmeldung für Unternehmen und Institutionen ist vom 14. Juli bis zum 28. Juli 2026 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen zur Registrierung und zur Veranstaltung finden Interessierte auf der offiziellen Informationsseite der unibz: Career Fair / Studienführer

Bezirk: Bozen

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