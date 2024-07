Career Fair der unibz: Start der Anmeldung für Unternehmen

Am 17. Oktober am Campus Bozen

Bozen – Dem Fachkräftemangel entgegenwirken: Die Karrieremesse der Freien Universität Bozen bietet 70 lokalen und internationalen Unternehmen, Institutionen und Verbänden die Gelegenheit, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Die Career Fair findet am 17. Oktober am Campus Bozen statt. Ab 24. Juli ist es möglich, einen Messestand zu buchen.

Die Career Fair eröffnet Unternehmen in und außerhalb Südtirols eine ideale Möglichkeit, sich rund 300 Absolventinnen und Absolventen sowie Studierenden vorzustellen und gezielt Kontakte zu Nachwuchstalenten zu knüpfen. Neben der Präsentation von Stellenangeboten und Praktikumsplätzen werden auch praxisnahe Themen für Abschlussarbeiten diskutiert. Die Karrieremesse der unibz findet am 17. Oktober 2024 von 13 bis 17 Uhr am Campus Bozen statt und bietet eine Plattform, um Talente mit Unternehmen zusammenzubringen.

Interessierte Unternehmen und Institutionen können sich ihren Messestand ab dem 24. Juli 2024 sichern. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an den Praktika- und Jobservice der unibz und ist kostenfrei. Das Anmeldeformular findet sich auf der Webseite www.unibz.it/de/home/companies-and-partnerships/internships-and-job-placement. Da die Anzahl der Stände auf 70 begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Auf der Career Fair haben Arbeitgeber:innen und Bewerber:innen die Gelegenheit, einander kennenzulernen und über Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen. Dieser persönliche Austausch zwischen Firmen und potenziellen Mitarbeitenden fördert eine konstruktive Atmosphäre, die laut den Erfahrungen vergangener Career-Fair-Ausgaben die Karrierechancen der Teilnehmenden erheblich verbessert. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studienabgänger:innen, die am Beginn ihres Arbeitslebens stehen oder sich beruflich neu orientieren möchten, als auch an Studierende, die auf der Suche nach einem Praktikumsplatz sind. Mit dabei sind nicht nur Studierende oder Absolvent:innen der Freien Universität Bozen. Auch Interessierte anderer Universitäten im In- und Ausland werden die Chance nutzen, auf Unternehmen und Institutionen mit offenen Stellen zu treffen, die ihren Sitz in Südtirol und Umgebung haben.

„Die Karrieremesse der unibz bietet Unternehmen die Möglichkeit, talentierte und engagierte Fachkräfte zu entdecken,“ erklärt Iris Tappeiner, Leiterin der Dienststelle an der Freien Universität Bozen. „Für uns ist es besonders erfreulich, unseren Studierenden und Absolvent:innen diesen direkten Kontakt und Austausch zu potenziellen Arbeitgeber:innen zu ermöglichen. Die Vorbereitungen zur diesjährigen Ausgabe der Career Fair laufen auf Hochtouren, um die Erfolge der vergangenen Veranstaltungen zu wiederholen und das berufliche Networking zu stärken“.