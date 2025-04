Chemieolympiade 2025: Siegerehrung am 9. April

Von: Ivd

Bozen – Heuer ist es bereits ein Vierteljahrhundert, dass Südtirol mit einem eigenen Landeswettbewerb an der österreichischen Chemieolympiade teilnimmt. 22 Schüler aus acht verschiedenen Oberschulen Südtirols werden sich am kommenden Dienstag in Theorie und Praxis messen.

Die Ergebnisse des 25. Landeswettbewerb der Chemieolympiade werden bei der Siegerehrung am Mittwoch, 9. April, um 10.00 Uhr in der Aula der Technologischen Fachoberschule in der Josef-Ferrari-Straße 22 in Bruneck bekannt gegeben und honoriert. Der oder die Erstplatzierte des Landeswettbewerbs wird in Folge am Bundeswettbewerb der 51. österreichischen Chemieolympiade in Baden bei Wien teilnehmen.

Die Chemielehrerin Roswitha Maurer ist heuer zum 25. Mal dabei und zieht nun seit vielen Jahren als Landeskoordinatorin die Fäden dieses großen Chemie-Events.

Träger der Chemieolympiade in Südtirol ist die Pädagogische Abteilung der Deutsche Bildungsdirektion, gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Die Raiffeisenkassen des Landes unterstützen die SchülerInnen auch seit der ersten Olympiade.