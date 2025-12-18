Der gute Ruf im Netz

Von: mk

Eppan/Girlan – Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung zum traditionellen Winterstammtisch der HGV-Ortsgruppe Eppan, der im Hotel Ansitz Rungghof in Girlan stattfand. Der Stammtisch bot eine wertvolle Gelegenheit für Information, Austausch und geselliges Beisammensein.

HGV-Ortsobfrau Elke Schwarzer eröffnete den Abend mit der Begrüßung der anwesenden Gastwirtinnen und Gastwirte und blickte auf das abgeschlossene Wahljahr im HGV zurück. In diesem Rahmen stellte sie die neu gewählten sowie bestätigten Ortsobleute des Gebietes Überetsch/Unterland sowie die neuen Mitglieder des Bezirkes Bozen und Umgebung im Landesausschuss des HGV vor. Sie unterstrich dabei die große Bedeutung dieser Austausche für die Ortsgruppe: „Der Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern ist uns wichtig. Die Stammtische sind dafür da, die Mitglieder stetig zu informieren und einen konstanten Austausch zu schaffen“, so die Ortsobfrau.

Im Anschluss referierte Veronika Mair, Leiterin des Bereiches Advertising & Consulting im HGV, zum Thema „Rezensionen und Bewertungen – Digitaler Daumen hoch: Mein guter Ruf im Netz“. Dabei zeigte sie auf, wie wichtig ein professioneller Umgang mit Online-Bewertungen ist und welche Chancen sich durch eine gezielte digitale Präsenz für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe ergeben.

Den Abschluss des Abends bildete ein gemeinsames Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre mit kulinarischem Ausklang, das den persönlichen Austausch unter den Mitgliedern weiter förderte.