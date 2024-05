Digitale Lösungen für mehr Nachhaltigkeit

Bozen – Gemeinsam mit dem Innovation Lab LDV20 der Sparkasse wurde heute im NOI Techpark ein Alpha Innovation Radar zum Thema „Ökologisch nachhaltiges Wirtschaften durch digitale Lösungen“ vorgestellt. Erstmals wurde dieses im NOI entwickelte Tool nicht auf die Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten eines einzelnen Unternehmens oder einer Fachgruppe zugeschnitten, sondern sammelte und interpretierte im Auftrag der Sparkasse globale und lokale Innovationssignale rund um digitale Lösungen für die Natur. Diese sollen Unternehmen aus verschiedensten Bereichen als Inspiration für den Eintritt in eigene nachhaltige Innovationsprozesse dienen.

Schließlich eröffnet die Digitalisierung weitreichende Möglichkeiten für den Einsatz von Technologien zur Stärkung und zum Schutz der Natur. Im Radar geht es spezifisch um digitale Lösungen, die es ermöglichen, Ressourcen effizienter zu nutzen, sie länger in Kreisläufen zu halten und damit Verschwendung und Umweltverschmutzung zu reduzieren, aber auch besser auf Risiken aus der belasteten Natur zu reagieren und Strategien zur Anpassung zu entwickeln. „All diese Möglichkeiten zu erkennen und aktiv zu nutzen, liegt in unserer Verantwortung. ‚Digital Technologies for Nature‘ ist somit nicht nur der Titel unseres gemeinsamen Projekts mit NOI, sondern zugleich ein Aufruf, dieser Verantwortung nachzukommen. Als Innovationsschmiede der Sparkasse ist es unser Ziel, die menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen in Südtirol aufzuwerten. Solche Projekte zahlen genau darauf ein“, berichtet Sofia Khadiri, Verantwortliche des Innovation Lab LDV20.

Mit der Methode Alpha Innovation unterstützt NOI Techpark Unternehmen beim Erkennen bisher ungeahnter Möglichkeiten für ihr Business. Am Beginn des Innovationsprozesses steht der Alpha Innovation Radar. Er weist die Richtung, in die es für einen Betrieb in den nächsten Jahren gehen kann. „Dieses Pilotprojekt war ein Experiment. Wir haben uns gefragt: Kann das, was im Einzelfall funktioniert, weil wir spezifisch auf Ambition, Kultur und Kompetenzen eines bestimmten Unternehmens eingehen können, auch für eine Vielzahl von Unternehmen Wirkung entfalten? Wir sind davon überzeugt, dass der heute vorgestellte Alpha Innovation Radar inspirieren und wichtige Impulse setzen kann. An der Schnittstelle zwischen digitalen Technologien und dem Schutz der Natur gibt es großen Handlungsbedarf – und damit tun sich auch umfangreiche Innovationschancen für Unternehmen auf“, so Petra Seppi, Leiterin der Unit Innovation Management im NOI.

In Anwesenheit von interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern, Innovationsverantwortlichen und Stakeholdern wurde heute Nachmittag im NOI Techpark die Publikation unter dem Titel „Digital Technologies for Nature“ offiziell vorgestellt. Sie steht für die eigene Verwendung zum Download zur Verfügung: noi.bz.it/de/services/alpha-innovation. Außerdem bietet NOI firmenindividuelle Alpha Innovation Radar Workshops basierend auf der Publikation an.