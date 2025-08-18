Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Doppelmayr baut erstmals Seilbahnen in Kirgistan
Vorarlberger Seilbahnbauer entwickelt Skigebiet in Kirgisistan

Doppelmayr baut erstmals Seilbahnen in Kirgistan

Montag, 18. August 2025 | 13:04 Uhr
Vorarlberger Seilbahnbauer entwickelt Skigebiet in Kirgisistan
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr baut erstmals Seilbahnen in Kirgistan. Der Spatenstich für die zwei Kombibahnen in der Region Issyk-Kul im Osten des Landes erfolgte am 8. August, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant, teilte das Unternehmen am Montag mit. Doppelmayr sprach in der Aussendung von einem “Leuchtturmprojekt für den Wintersport in Zentralasien”. Die Anlagen sind der Grundstein für das neue Ski- und Ganzjahrestourismusprojekt Ala-Too Resort.

Geboten werden sollen dort künftig über 200 Kilometer Skipisten, Wanderrouten, Hotels und Restaurants. Das Projekt erstrecke sich über drei Gebiete, für die die Input Projektentwicklungs GmbH, ein Unternehmen der Doppelmayr-Gruppe, die Masterplanung ausgearbeitet habe. In einer ersten Phase werden im Bereich Jyrgalan die beiden Kombibahnen gebaut, sie sind laut Doppelmayr zusammen vier Kilometer lang. Dann sollen in Ak-Bulak weitere Pisten und Infrastruktur entstehen. Im Anschluss folge die Entwicklung in Boz Uchuk und schließlich die Verbindung aller drei Gebiete. Zum Investitionsvolumen wollte Doppelmayr auf Nachfrage keine Angaben machen.

Beim Festakt anlässlich der Grundsteinlegung habe Kirgistans Präsident Sadyr Schaparov die Bedeutung der touristischen Entwicklung und die hohe Qualität in der Umsetzung betont, hieß es in der Aussendung. Man sei sehr stolz darauf, am Bau des ersten modernen Resorts in der Geschichte Kirgistans mitzuwirken, so Doppelmayr-Geschäftsführer Michael Doppelmayr. Es handle sich um den ersten Seilbahnauftrag für das Unternehmen im Land.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
42
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
37
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 