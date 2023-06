Drei Frauen aus dem Handwerk erobern die Führungsebene

Bozen – Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa ist stolz auf die vielen engagierten Frauen, die sich in Spitzenpositionen behaupten. In den letzten zwei Monaten haben gleich drei Frauen aus dem Handwerk Führungsrollen übernommen.

Frauen beweisen sich immer wieder als Führungstalente – so auch im Handwerk. Zahlreiche Frauen stehen nicht nur an der Spitze ihres Unternehmens, sondern auch von verschiedenen Institutionen. Der lvh ist stolz auf die weiblichen Managerinnen. So wurde vor kurzem Priska Reichhalter aus Jenesien zur neuen Landesobfrau der Junghandwerker/innen im lvh ernannt. Ihr Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren die Interessen der jungen Handwerker/innen in Südtirol wirksam vertreten.

Ebenso erfreut zeigt sich der lvh über die neue Rolle von Angelika Wiedmer Perkmann aus Mölten. Sie wurde zur Präsidentin der Garfidi Garantiegenossenschaft ernannt. In dieser Funktion strebt sie neue Ideen für die Weiterentwicklung der Garfidi an, um eine bestmögliche Dienstleistung im Sinne der KMU zu gewährleisten.

Einen besonderen Höhepunkt gab es heute in der Handelskammer Bozen: Johanna Santa Falser aus Auer wurde als Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen nominiert. Als erfahrene Unternehmerin und Expertin für den Handwerkssektor möchte sie wertvolle Ideen und Perspektiven in die Kammerarbeit einbringen, um die Interessen der Handwerker/innen bestmöglich zu vertreten.

„Der lvh ist sehr stolz darauf, dass Frauen eine immer wichtigere Rolle in verschiedenen Führungspositionen einnehmen. Diese Entwicklung unterstreicht nicht nur die beeindruckenden Leistungen der Frauen, sondern auch den Wandel und die fortschreitende Gleichberechtigung“, betont lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. Die lvh-Spitze gratuliert allen drei Frauen zu ihren neuen Positionen und wünscht ihnen viel Energie und Leidenschaft bei der Ausübung ihrer Funktionen.