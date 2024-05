Drittes Drohnenfestival in Anras – auch Südtirol ist prominent vertreten

Anras – Am 11. Mai ist es so weit: Dann findet im Rahmen von Kultur aus dem Pfleghaus in Anras im Osttiroler Pustertal das dritte Drohnenfestival statt. Mit einer Fachausstellung, Vorträgen, Flugshows und einem Kinderfliegen bietet es wieder ein buntes, abwechslungsreiches und zugleich informatives Programm für Fachleute, Freaks und Familien.

Das Event ist so hochkarätig besetzt wie nie: vier Hochschulen, die Feuerwehr Kufstein, die Bergrettung Obertilliach, eine ganze Reihe von Unternehmen, die mit Drohnen arbeiten, und drei Profifilmer

In der Ausstellung werden neueste Entwicklungen gezeigt. So arbeitet die FH Kufstein an Drohnen mit innovativem Wasserstoffzellen-Antrieb und an autonomen Schwarmflügen, das Bundesforschungszentrum für Wald erforscht alpine Naturgefahren infolge des Klimawandels, die Forschungsgruppe SIENA der FH Kärnten setzt Drohnen für die angewandte Umweltforschung ein, ESC Aerospace aus München nutzt KI und Globe Flight stellt die neuesten Drohnen von DJI vor. Dazu gibt es eine Reihe von Vorträgen sowie Demo- und Showflüge.

Auch Südtirol ist prominent vertreten: Moritz Moroder von FlyingBasket, der mit dem NOI Techpark kooperiert, wird seine neueste Entwicklung vorstellen – eine Drohne mit 100 Kilogramm Nutzlast, die in der Wald- und Energiewirtschaft von großem Nutzen ist. Luca Putzer ist ein junger Filmemacher aus Seis, der auf die Erstellung von Luftaufnahmen für Tourismusregionen, Hotels und Action-Sportaufnahmen spezialisiert ist. Michael Überbacher aus Vahrn bietet hingegen mit seinem Unternehmen Soleon innovative Lösungen für verschiedene Branchen wie Landwirtschaft, Vermessungen, Zivilschutz sowie Film- und Fotoindustrie an.

Das Drohnenfestival in Anras ist mittlerweile zu einer überregionalen Plattform geworden für die Präsentation neuester Drohnen und drohnengestützter Dienstleistungen, für die Diskussion aktueller Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, für den Austausch von Erfahrungen und Wissen und nicht zuletzt für Spaß und Unterhaltung. Wohl auch deshalb hat die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino den Ehrenschutz übernommen. „Wir freuen uns, dass das Anraser Pfleghaus auch dazu beiträgt, die Grenzen zu überwinden“, heißt es in der Begründung.