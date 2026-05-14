Ehrenamt mit Strahlkraft: “Glanzleistungen 2026” verliehen

Insgesamt 21 Einzelpersonen, acht Projekte sowie ein grenzüberschreitendes Projekt aus der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino wurden bei der Verleihung der „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ in Bozen ausgezeichnet. (Foto: LPA/Bernhard Aichner)

Von: luk

Bozen – Mit der Auszeichnung “Glanzleistung – das junge Ehrenamt” würdigen Südtirol, Tirol und das Trentino herausragendes ehrenamtliches Engagement in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Die diesjährige Verleihung hat im NOI Techpark in Bozen statt gefunden. Ausgezeichnet wurden insgesamt 21 Einzelpersonen, acht Projekte aus der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino sowie ein grenzüberschreitendes Projekt.

“Das Ehrenamt lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich mit Zeit, Ideen und Einsatz für andere einbringen. Besonders das Engagement junger Menschen zeigt, wie viel Verantwortung, Zusammenhalt und Zukunftsorientierung in der nächsten Generation steckt”, betonte Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer.

Euregio-Präsident und Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle hob hervor: “Das Ehrenamt ist ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Gesellschaft – in Tirol ebenso wie in Südtirol und im Trentino. Junge Menschen, die sich freiwillig engagieren, übernehmen Verantwortung, schaffen Gemeinschaft und gestalten unsere Zukunft aktiv mit. Mit der Auszeichnung ‘Glanzleistung – das junge Ehrenamt’ holen wir dieses Engagement in der Euregio gemeinsam vor den Vorhang.”

Auch der Trentiner Landeshauptmannstellvertreter Achille Spinelli unterstrich die Bedeutung des freiwilligen Engagements junger Menschen über Sprach- und Landesgrenzen hinweg: “Heute feiern wir das Herzstück unserer Euregio: junge Menschen, die sich freiwillig für andere einsetzen. Ihr Engagement stärkt den Zusammenhalt unserer Gemeinschaften und zeigt, dass Solidarität und Verantwortung über Grenzen hinweg gelebt werden.”

Aus Südtirol wurden fünf junge Ehrenamtliche für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet. Ihr Engagement reicht von Jugendarbeit und Sportvereinen bis hin zu sozialen und kirchlichen Initiativen. Zudem wurden drei Projekte geehrt, die beispielhaft zeigen, wie vielfältig und innovativ ehrenamtliche Jugendarbeit in Südtirol gelebt wird.

Der Jugendchor Kyrios aus Abtei verbindet seit über 50 Jahren musikalische Qualität mit lebendiger Jugendarbeit und schafft generationenübergreifend Raum für Gemeinschaft, Kreativität und Eigeninitiative. DUNG VFG aus Bozen setzt sich dafür ein, Gaming als zeitgemäße Kultur- und Bildungsform sichtbar zu machen und junge Menschen für einen bewussten und gemeinschaftlichen Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Das Projekt “8–13 – PEACE & CRI” des Landeskomitees Südtirol des Italienischen Roten Kreuzes vermittelt Kindern und Jugendlichen Werte wie Solidarität, soziale Verantwortung und aktive Bürgerschaft.

Als grenzüberschreitendes Projekt wurde die EuregioYoungJury des Filmclub Bozen ausgezeichnet. Das Projekt, bei dem der Jugenddienst Bozen als starker Partner fungiert, bringt Jugendliche aus Tirol, Südtirol und dem Trentino im Rahmen des Bolzano Film Festival Bozen zusammen, um Filme zu sichten, zu diskutieren und gemeinsam einen Preis zu vergeben.