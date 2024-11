Ehrenamt und Ausfallversicherung bei Events im Fokus

Von: mk

Bozen – Die Präsidentin der Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter im Wirtschaftsverband hds, Katrin Trafoier, hat sich in diesen Tagen mit Rosmarie Pamer, der Landesrätin für das Ehrenamt in Südtirol, über zentrale Themen des Ehrenamts ausgetauscht.

Trafoier hob die zentrale Rolle des Ehrenamts hervor, da zahlreiche Veranstaltungen in Südtirol durch ehrenamtliche Organisationen und Vereine organisiert werden. Die Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter im hds, repräsentiert die gesamte Veranstaltungsbranche und engagiert sich gezielt für die Verbesserung der Rahmenbedingungen aller Akteure.

Trafoier schilderte die neue Event-Ausfallversicherung, die auf Initiative der Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter im hds in Zusammenarbeit mit dem LTS (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirol) ausgearbeitet wurde. Diese Sammelpolizze deckt finanzielle Risiken bei Veranstaltungsausfällen oder -verschiebungen ab und bietet auch kleineren Veranstaltern kostengünstige Konditionen. Sie ist für Vereine und Organisationen besonders interessant, da sie ohne großen bürokratischen Aufwand abgeschlossen werden kann. Zudem ist eine Bezuschussung durch das Land Südtirol vorgesehen.

Pamer und Trafoier bekräftigten den Wunsch, auch zukünftig in engem Austausch zu bleiben, um gemeinsam Themen zu erörtern, die besonders für ehrenamtliche Vereine und Organisationen in der Veranstaltungsbranche von Bedeutung sind. Die Erfahrung der Branchenexperten im hds soll einfließen, um gemeinsam Verbesserungen für die Veranstaltungsbranche in Südtirol zu erzielen.

Die Fachgruppe der Eventdienstleister und Veranstalter im Wirtschaftsverband hds wurde 2012 gegründet. Damals haben sich Südtiroler Unternehmen der Bereiche Eventmanagement, Security, Event-Location, Event-Technik, Dekoration, Veranstaltungskommunikation, Catering und zuletzt auch die Veranstalterzusammengeschlossen.