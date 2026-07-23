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Anmeldungen bis 27. August möglich

Einschreibungen für Befähigungskurs Tätowieren und Piercen geöffnet

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 12:09 Uhr
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Von: mk

­Bozen – Die Einschreibungen für den Kurs zur Befähigung zum Tätowieren und Piercen in italienischer Sprache sind geöffnet. Interessierte können ihre Anmeldung bis zum 27. August einreichen.

Der erfolgreiche Abschluss des Kurses ist Voraussetzung für die Genehmigung zur Ausübung der Tätigkeiten des Tätowierens und Piercens. Im Kurs werden keine praktischen Tätowier- oder Piercingtechniken vermittelt. Im Mittelpunkt stehen die gesetzlich vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sowie die einschlägigen Sicherheitsstandards.

Die Teilnahme am Kurs ist auch für Personen verpflichtend, die Permanent Makeup anbieten.

Weitere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, den erforderlichen Unterlagen sowie zur Anmeldung finden sich im Südtiroler Bürgernetz CIVIS.

Bezirk: Bozen

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