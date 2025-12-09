Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > “Es braucht mehr Klarheit und zusätzliche Garantien”
SGBCISL über Mitarbeiter für Integration

“Es braucht mehr Klarheit und zusätzliche Garantien”

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 14:38 Uhr
Von: Ivd

Bozen –Mitarbeiter für Integration in den Kindergärten und allen Schulstufen sind wegen der Änderungen ihres Berufsbildes im neuen Bereichsvertrag besorgt: Das Personal fordert fachliche Unterstützung und zusätzliche Garantien bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.

Die Gewerkschaftsversammlungen, die die Fachgewerkschaft öffentliche Dienste des SGBCISL in den vergangenen Tagen abgehalten hat, haben einige kritische Aspekte in Bezug auf den neuen Bereichsvertrag offenbart. Dieser sieht für Mitarbeiter mit bestimmten Qualifikationen die Möglichkeit vor, ab dem 1. September 2026 gewisse pflegerisch-sanitäre Tätigkeiten auszuüben. Die Teilnehmer an den Versammlungen äußerten ihre Besorgnis über die Auswirkungen, die die Änderung des Berufsbildes auf ihre Arbeit hat, auch im Hinblick auf ihre Verantwortung. Sie fordern deshalb fachliche pflegerische Unterstützung bei der Betreuung der Schüler sowie nicht Kindern zugeteilt zu werden, deren Betreuung besondere Kompetenzen erfordern.

Die FP SGBCISL, die den neuen Bereichsvertrag nicht unterzeichnet hatte, fordert zudem mehr Klarheit in Bezug auf die neuen Aufgaben und die Zusicherung, dass die vorgesehenen Schulungen bis zum 1. September 2026 abgehalten werden.

Die Fachgewerkschaft wird sich weiterhin für die Anliegen der Mitarbeiter stark machen in einem Umfeld, das von vielen Herausforderungen geprägt sein wird.

Bezirk: Bozen

