Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Es ist Su-Su-Suser-Zeit
Herbstgenuss und gelebte Tradition mit der Kellerei Meran 

Es ist Su-Su-Suser-Zeit

Freitag, 26. September 2025 | 10:55 Uhr
Weintrauben/Reben
Südtiroler Weinmuseum
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Wenn sich der Herbst mit goldenen Farben über Südtirol legt, beginnt eine der stimmungsvollsten Jahreszeiten: Die Ernte- und Törggele-Zeit.

Zwischen malerischen Berglandschaften und bäuerlichen Buschenschänken steht das gesellige und gemütliche Beisammensein bei typischen Spezialitäten, wie hausgemachte Schlutzer, geselchte Bauernwürste und Kraut, im Mittelpunkt.

Mit dabei: der traditionsreiche Suser der Kellerei Meran – ein Highlight für Genießer und Ausdruck echter Südtiroler Tradition.

Der frische Traubenmost darf bei keinem Törggelen fehlen und ist ab sofort direkt in der Panorama-Önothek der Kellerei Meran in Marling erhältlich. Mindestabnahme: 1 Kanister à 5 Liter.

 

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
107
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
81
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
46
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
46
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Kommentare
39
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 