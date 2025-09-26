Es ist Su-Su-Suser-Zeit

Herbstgenuss und gelebte Tradition mit der Kellerei Meran

Von: luk

Meran – Wenn sich der Herbst mit goldenen Farben über Südtirol legt, beginnt eine der stimmungsvollsten Jahreszeiten: Die Ernte- und Törggele-Zeit.

Zwischen malerischen Berglandschaften und bäuerlichen Buschenschänken steht das gesellige und gemütliche Beisammensein bei typischen Spezialitäten, wie hausgemachte Schlutzer, geselchte Bauernwürste und Kraut, im Mittelpunkt.

Mit dabei: der traditionsreiche Suser der Kellerei Meran – ein Highlight für Genießer und Ausdruck echter Südtiroler Tradition.

Der frische Traubenmost darf bei keinem Törggelen fehlen und ist ab sofort direkt in der Panorama-Önothek der Kellerei Meran in Marling erhältlich. Mindestabnahme: 1 Kanister à 5 Liter.