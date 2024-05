EU-Datengesetz und Best Practices im Fokus des vierten Open Data Hub Day

Von: luk

Bozen – Die Auswirkungen des EU-Datengesetzes, spannende Einblicke in diverse Dataspaces und ganz konkrete Praxisbeispiele, wie Unternehmen und Institutionen den Open Data Hub nutzen – das sind nur einige der Themen, die bei der vierten Ausgabe des Open Data Hub Day am vergangenen 22. Mai im NOI Techpark diskutiert wurden.

Open Data sind ein immer wichtigerer Faktor für Wirtschaftstreibende und Forschende. Der Zugang zu offenen Daten fördert die wissenschaftliche Weiterentwicklung, stimuliert Innovationen, beschleunigt den Informationsaustausch zwischen Institutionen und ermöglicht eine unabhängige Überprüfung und Verbesserung der Datenqualität. Umso wichtiger ist eine zentrale Anlaufstelle, wenn es ums Teilen und die Nutzung von offenen Daten geht. Diese stellt seit 2010 der Open Data Hub dar. Ziel dieser von NOI Techpark entwickelten und verwalteten Plattform ist es, Unternehmen, Software Developer, Start-ups, Data Manager, Forschende und Institutionen dabei zu unterstützen, die Welt der Daten besser zu verstehen und optimal für sich zu nutzen. Jährlicher Treffpunkt zum Austausch und Know-how Transfer ist der Open Data Hub Day.

Auch dieses Jahr fanden sich wieder 200 Fachleute, Vertreterinnen und Vertreter führender Unternehmen und Forschungsinstitute sowie Start-ups, Softwareentwickler und Datenspezialistinnen im Innovationsviertel in Bozen ein, um aktuelle Fallstudien sowie die neuesten Technologien und State-of-the-art-Software für die Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Daten zu beleuchten.​

„Daten teilen, um effiziente und integrierte Dienstleistungen zu schaffen: Das ist die Mission des Open Data Hub. Die im NOI entwickelte Datenplattform unterstützt Start-ups, Unternehmen und Forschungsinstitute bei der Entwicklung digitaler Lösungen auf der Grundlage realer Daten, auch über die Landesgrenzen hinweg. Der jährlich stattfindende Open Data Hub Day ist für uns ein wichtiger Moment, um das geballte Wissen und die Erfahrungen rund um die Offenlegung, Nutzung und Verbreitung von Daten zusammenzubringen und so, Schritt für Schritt, immer weiterzuentwickeln“, erklärt Patrick Ohnewein, Head of Tech Transfer Digital im NOI Techpark.

Erstmals wurde dieses Jahr die Auszeichnung Open Data Hub Contributor of the Year verliehen. Sie ging an Henri Egger, ein junges Talent, das mit seinen innovativen Ideen und seinem kollaborativen Geist wesentlich zum Wachstum und zur Verbesserung des Open Data Hub beigetragen hat.

Wichtiger Teil des Open Data Hub Day 2024 waren auch die Studierenden. Der Tag endete mit der Abschlusspräsentation der Projekte von sechs Studententeams, die am Open Data Hub Bootcamp am 19. April teilgenommen hatten. Das Bootcamp, das bereits zum zweiten Mal von NOI und der Freien Universität Bozen organisiert wurde, bot Studierenden und Technologiebegeisterten die Möglichkeit, eng mit dem Open Data Hub Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam reale Herausforderungen zu bewältigen.

Nicht zuletzt boten die Vorträge von Nadia Scandelli, Leiterin der Abteilung Smart Industry Solutions bei Cefriel (Polytechnikum Mailand) zum Thema Dataspaces sowie von Elmar Premstaller, CEO von YANOVIS, zum gemeinsamen Projekt mit SkyAlps wertvolle Inputs für die Teilnehmenden.

Alle Vorträge und Präsentationen sind unter folgendem Link einsehbar: opendatahub.com.