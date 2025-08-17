Euregio-Days setzen Impulse für die Zukunft

Von: AP

Alpbach – Mit dem Tiroltag ist am Wochenende das European Forum Alpbach eröffnet worden. Unter dem Motto „Gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino stärken“ stehen vier Tage im Zeichen von Austausch, Innovation und Zukunftsfragen.

Der Auftakt erfolgte traditionsgemäß mit dem Empfang am Kirchplatz in Alpbach, begleitet von Musikkapelle und Schützen. Mit dabei waren Südtirols Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, sein Trentiner Amtskollege Maurizio Fugatti sowie EFA-Präsident Othmar Karas.

Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt

Beim Euregio-Summit im Congress Centrum Alpbach stand das Thema Wettbewerbsfähigkeit im Fokus. Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, hob die Herausforderungen auf kommunaler Ebene hervor. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker betonte die Bedeutung europäischer Werte und sprach von einer künftigen „Europa der Regionen“.

„Die Euregio-Days sind ein Schaufenster für Innovation und Forschung und bieten die Chance, konkrete Projekte für Tirol, Südtirol und das Trentino zu entwickeln“, sagte Kompatscher. Mattle unterstrich die Stärke grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Fugatti die Notwendigkeit greifbarer Projekte.

Diskussionen, Workshops und Best-Practice-Beispiele

Bis Dienstag stehen zahlreiche Vorträge, Panels und Arbeitsgruppen auf dem Programm. Am Montag geht es um die Leitlinien der EU für nachhaltiges Wachstum und deren Umsetzung in der Euregio – moderiert vom Europarechtsexperten Walter Obwexer. Am Dienstag richten Expertinnen und Experten den Blick auf künftige Entwicklungen in Wirtschaft und Arbeitswelt, von Digitalisierung bis Produktionsprozesse.

Junge Stimmen bei der Euregio-Akademie

Parallel dazu bringt die Euregio-Akademie junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren zusammen. Unter dem Motto „Leben im Wandel – Gestern. Heute. Morgen.“ diskutieren sie Fragen rund um Klimawandel, alpinen Lebensraum und die Zukunft in den Bergen. Nach Treffen in Rovereto und Bozen bildet Alpbach nun den Abschluss der dreiteiligen Seminarreihe.

Die Euregio-Days in Alpbach verbinden damit Tradition mit Zukunftsvisionen – und machen die Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und Trentino zu einem greifbaren Projekt für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.