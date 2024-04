Euregio-Innovationspreis 2024 im Zeichen von KI

Bozen – Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino hat gemeinsam mit den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion – nunmehr zum siebten Mal – den Euregio-Innnovationspreis ausgeschrieben. In diesem Jahr steht das Thema “Künstliche Intelligenz in der Euregio” im Mittelpunkt.

Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem faszinierenden und allgegenwärtigen Thema geworden, das viele von uns beschäftigt. Doch welche Fragen stellen sich uns, wenn wir über KI nachdenken? Wie funktioniert Künstliche Intelligenz und welche Auswirkungen hat sie bereits auf unser tägliches Leben? Welche ethischen und moralischen Fragen wirft die Entwicklung von KI auf? Diese Fragen sind entscheidend, um ein tieferes Verständnis für Künstliche Intelligenz zu entwickeln und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Ethik zu erforschen.

Bewerbungen bis spätestens 2. Juni

Unternehmen können im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs ihre innovativen Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zur Künstlichen Intelligenz bis zum 2. Juni 2024 unter diesem Link einreichen (Projektideen allein genügen nicht). Einreichungen von Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungsinnovationen im Bereich “Künstliche Intelligenz” sind sowohl als Produkt bzw. Dienstleistung als auch in der Anwendung (use case) möglich. Die teilnehmenden Unternehmen müssen ihren Sitz in der Euregio haben. Auf die Sieger warten Preisgelder von 10.000 Euro (1.), 5.000 Euro (2.) bzw. 2.000 Euro. Der Preis umfasst zur Hälfte regionale PR-Leistungen der Standortagenturen. Der restliche Betrag wird in bar ausbezahlt.

Prämierung

Die Finalisten und Finalistinnen werden am Vormittag des 17. August 2024 eingeladen, ihre Einreichungen einer hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz von Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding GmbH, beim Europäischen Forum Alpbach vorzustellen. Die Auszeichnung der Sieger findet im Zuge der Preisverleihung anschließend am Nachmittag statt. Alle Teilnehmenden sind zum Tiroltag am Sonntag, 18. August, eingeladen. Die Euregio-Days des Europäischen Forums Alpbach haben sich in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt und Schaufenster der Innovations- und Forschungslandschaft der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino entwickelt.

Kontakt für Rückfragen: Silvia Ramoser; EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino; Telefonnummer +43 512 508 2352, Silvia.ramoser@euregio.info, oder auf der Website.