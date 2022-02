Faire Lampen mit Charakter 

Bozen – Die Südtiroler Weltläden und die OEW-Organisation für Eine solidarische Welt laden Mittelschülerinnen ein, Lampen zu gestalten, die den fairen Handel zum Leuchten bringen. Abgabeschluss ist in zwei Monaten, am 1. April 2022.

Der jährliche Kunstwettbewerb zum Fairen Handel hat sich zu einem der beliebtesten Wettbewerbe in Südtirols Mittelschulen entwickelt. Zum elften Mal laden die Südtiroler Weltläden und die OEW-Organisation für Eine solidarische Welt heuer Jugendliche im Alter zwischen elf und 14 Jahren zum „Fair Trend Design Contest“ ein.

Dieses Mal geht es um Tisch-, Hänge-,Wand- und Stehlampen. Bis 1. April haben die Mittelschülerinnen Zeit, eine Lampe zu upcyceln oder eine aus Recycling-Materialien zu basteln, sie mit politischen Botschaften aus dem Fairen Handel zu versehen und in einem der 13 Südtiroler Weltläden abzugeben. Die Jugendlichen können ihre Leuchtwerke als Gruppe, als Klasse oder Einzelperson einreichen. Eine Jury entscheidet über die kreativsten Kunststücke. Am Welttag des Fairen Handels am 14. Mai 2022 werden die beeindruckendsten Werke prämiert.