Dienstag, 16. Dezember 2025 | 14:38 Uhr
Familienhotels Südtirol setzen verstärkt auf internationale Gäste
Familienhotels Südtirol
Graun – Die Familienhotels Südtirol haben ihre ordentliche Vollversammlung im DAS GERSTL Family Retreat in Graun abgehalten.  Vertreter der 27 Mitgliedsbetriebe nutzten das Treffen für einen Rückblick auf die vergangene Arbeit sowie für die Festlegung strategischer Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Zentrales Thema der Versammlung war die zunehmende Internationalisierung der Gästestruktur.

Obmann Georg Weitlaner betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Kooperation für die einzelnen Betriebe. Geschäftsführer Michael Oberhofer verwies auf die veränderte Herkunft der Gäste: Während früher vor allem Familien aus dem deutschsprachigen Raum dominierten, nehme der Anteil internationaler Besucher stetig zu. Familien aus Nordamerika, Osteuropa, Asien oder dem Nahen Osten seien inzwischen keine Ausnahme mehr.

Nach Angaben der Familienhotels Südtirol ist der Anteil der Ankünfte aus dem DACH-Raum und Italien seit 1990 deutlich zurückgegangen und lag 2025 (Jänner bis September) bei rund 77 Prozent. Gleichzeitig sei die Zahl der Gäste aus anderen europäischen Ländern sowie aus außereuropäischen Märkten stark gestiegen. Fast jeder vierte Gast komme inzwischen aus Nicht-EU- oder Fernmärkten.

Die Kooperation sieht die Internationalisierung daher als strategischen Schwerpunkt, ohne die traditionellen Kernmärkte aus dem Blick zu verlieren. Ziel sei es, das Angebot stärker zu profilieren und besser auf unterschiedliche Gästebedürfnisse abzustimmen.

Im Rahmen der Vollversammlung wurden zudem Ergebnisse einer internen Mitgliederbefragung vorgestellt. Diese zeigt eine insgesamt hohe Zufriedenheit der Betriebe mit der Arbeit der Kooperation, gleichzeitig aber auch den Wunsch nach weiterer Entwicklung, etwa im Bereich Austausch, gemeinsamer Vermarktung und Positionierung im höherklassigen Segment.

Der Verwaltungsrat kündigte an, bestehende Angebote weiterzuentwickeln, die Sichtbarkeit der Marke in den Betrieben zu überprüfen und die nächste Generation von Unternehmern stärker in die Kooperationsarbeit einzubinden.

