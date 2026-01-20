Faschingskrapfen für die Schmetterlingskinder

Von: luk

Nals – Seit dem 7. Januar ist bei Mein Beck erneut die beliebte Spendenaktion zugunsten der Schmetterlingskinder im Gange. In allen Filialen und Marktständen werden bis 28. Februar, dem Internationalen Tag der seltenen Krankheiten, Schoko-Faschingskrapfen mit bunter Schmetterlingsdeko verkauft. Ein Teil des Erlöses geht an den Verein DEBRA Südtirol, der Familien mit Epidermolysis bullosa unterstützt.

„Diese Unterstützung ist für die betroffenen Familien enorm wichtig. Sie hilft ganz konkret im Alltag und setzt ein starkes Zeichen der Solidarität“, sagt Anna Faccin, Präsidentin von DEBRA Südtirol.

Auch für Mein Beck ist die Aktion eine Herzensangelegenheit. „Wir möchten mit dieser Initiative nicht nur helfen, sondern auch das Bewusstsein für diese seltene Erkrankung stärken“, erklärt Ulrike Lesina Debiasi, die das Unternehmen gemeinsam mit Manfred Öggl führt.

Mein Beck Projektkoordinatorin Daniela Urthaler betont die besondere Bedeutung des Aktionszeitraums: „Dass die Spendenaktion bis zum Tag der seltenen Krankheiten läuft, macht sichtbar, wie wichtig Aufmerksamkeit und Unterstützung für Betroffene sind.“ DanielaPressemitteilung Stelzer aus der Mein Beck Marketingtabteilung ergänzt: „Unternehmen können auch heuer wieder die Faschingskrapfen gesammelt für ihre Teams vorbestellen.“

Der Verein DEBRA Südtirol begleitet Menschen mit EB und ihre Familien seit mittlerweile über 20 Jahren mit direkter Hilfe. Die Krankheit ist nicht heilbar und bringt hohe körperliche, emotionale und finanzielle Belastungen mit sich. Umso wichtiger ist die Unterstützung durch gemeinsame Aktionen wie diese, um die Lebensqualität im Alltag der Schmetterling und deren Familienmitglieder zu erhöhen.