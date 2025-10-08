Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Fed: Währungshüter uneins mit Blick auf weiteren Zinskurs
US-Notenbank: Uneinigkeit bei weiterem Zinskurs

Fed: Währungshüter uneins mit Blick auf weiteren Zinskurs

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 21:16 Uhr
US-Notenbank: Uneinigkeit bei weiterem Zinskurs
APA/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

In der US-Notenbank Federal Reserve gehen die Vorstellungen über den Zinskurs weit auseinander. Dies geht aus den Protokollen der September-Sitzung hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Dabei hatte die Zentralbank den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt: auf die neue Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent.

“Einige Teilnehmer erklärten, dass es sinnvoll sei, den Leitzins bei dieser Sitzung unverändert zu lassen, oder dass sie eine solche Entscheidung hätten unterstützen können”, heißt es in den Mitschriften der Sitzung. Auf der anderen Seite des Spektrums wurde die Forderung nach einer XL-Senkung um einen halben Prozentpunkt laut.

Trump-Vertrauter fordert “XL-Senkung”

Dafür plädierte der neue Fed-Direktor Stephen Miran – ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, der seit langem kräftige Zinssenkungen von den unabhängigen Währungshütern fordert. Auch beim Zinsausblick waren sich die Währungshüter uneins.

Das Ergebnis war, dass zwar die meisten der Ansicht waren, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich angebracht sei. Der Zeitpunkt und das Tempo weiterer Schritte waren jedoch umstritten. Während die mittlere Prognose von zwei weiteren Senkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Ende 2025 ausgeht, halten sieben Währungshüter weitere Zinssenkungen für nicht nötig.

Am Markt sorgte die Veröffentlichung der Fed-Protokolle für nahezu keine Reaktion. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street, der Dollar-Index und das Gold verharrten bei ihren Gewinnen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb mit 4,1365 Prozent mehr oder weniger stabil.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
47
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
2.000 Menschen demonstrieren für Erhalt der Stahlwerke Valbruna
Kommentare
26
2.000 Menschen demonstrieren für Erhalt der Stahlwerke Valbruna
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 