Firmenlauf feiert Jubiläum mit Sparkasse

Bozen – Anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Südtiroler Firmenlaufs „Fit for business“ ist dieser eine Partnerschaft mit der Südtiroler Sparkasse eingegangen. Die Bank ist neuer offizieller Sponsor dieser erfolgreichen und beliebten Veranstaltung, an der fast 2.500 Mitarbeiter/-innen von knapp 200 Unternehmen aus ganz Südtirol

teilnehmen.

Der Südtiroler Firmenlauf „Fit for business“ ist unter den Läuferinnen und Läufern ein wahrer Renner geworden: Bei der ersten Auflage gingen bei der Premiere 311 Teilnehmer von 112 Unternehmen an den Start, im Vorjahr waren es 2.370 von 181 verschiedenen Unternehmen. „Es ist für uns sehr bedeutend, einen so wichtigen Sponsor zu haben, der unsere Initiative aktiv unterstützt. Diese neue Partnerschaft stellt für uns eine zusätzliche Motivation für ein gutes Gelingen der Jubiläumsausgabe des diesjährigen Firmenlaufs dar“, erklärt der Präsident des Organisationskomitees, Alfred Monsorno, und unterstreicht die Philosophie, die hinter der Veranstaltung steckt: „Beim Firmenlauf stehen Spaß und Freude an der Bewegung und am Laufen an erster Stelle, erst danach kommt das sportliche Ergebnis.“

„Es freut uns, offizieller Partner dieser einzigartigen gesellschaftlich-sportlichen Veranstaltung in Südtirol sein zu dürfen, die heuer ihr 20jähriges Jubiläum feiert. Sport-Sponsoring spielt bei der Sparkasse seit jeher eine wichtige Rolle“, erklärt Joachim Mair, Bezirksverantwortlicher Retail.

„Die Partnerschaft fügt sich gut ins Jubiläumsjahr unserer Sparkasse ein. Seit 165 Jahren pflegt die Bank einen intensiven Austausch und Dialog mit den Menschen und mit der Gesellschaft ihres Territoriums, dem sie seit jeher verpflichtet ist“, fügt Christian Delvai, Bezirksverantwortlicher Geschäftskunden, hinzu.

Die 20. Ausgabe des Firmenlaufs findet heuer am Freitag, 18. September 2020, wie immer in Neumarkt statt. Anmeldungen werden ab sofort angenommen, direkt auf der Webseite http://www.firmenlauf.it