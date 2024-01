Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Airports. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Die Top-Flugreiseziele des Vorjahres waren Antalya, Mallorca, Barcelona, Bangkok, New York und Taipeh, bei den Ländern waren es Deutschland, Spanien und Italien. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen Fluggäste erwartet.

“Wir haben die optimale Reiseflughöhe erreicht”, sagte Vorstand Julian Jäger in einer Pressekonferenz. Es zeige sich am Flughafen kein “Long-Covid-Effekt”. Laut dem Vorstandskollegen Günther Ofner habe der Airport den Umsatzausfall von 1,5 Mrd. Euro durch die Coronakrise gut verdaut.

Das börsennotierte Unternehmen wird heuer in seine Terminals investieren, um weiter wachsen zu können. Im Februar erfolgt der Spatenstich für die Süderweiterung des Terminal 3. Bei der geplanten dritten Start- und Landebahn werden, so Jäger, so heuer keine Entscheidungen fallen. Es liefen aber Vorbereitungen, um 2025 oder 2026 entscheidungsfähig zu sein. Der Vorstand geht von einer Bauzeit von 7 Jahren aus. Der Flughafen hatte 2023 einen Aufschub beantragt und hat nun bis Mitte 2033 Zeit, den Bau der dritten Piste abzuschließen.

2024 prognostiziert der Flughafen Wien Rekordwerte bei Umsatz (970 Mio. Euro) und Nettogewinn (210 Mio. Euro). “Mit der neuen Süderweiterung, die 2027 in Betrieb gehen wird, werden wir hier international zu den Top-Airports aufschließen. Passagierrekorde verzeichnen unsere internationalen Beteiligungen Malta und Kosice, beide haben das Vorkrisenniveau von 2019 bereits übertroffen. Für 2024 gehen wir von einer Normalisierung der Wachstumsraten im Flugverkehr aus. Der in den vergangenen zwei Jahren außerordentlich starke Aufholeffekt nach der Pandemie wird 2024 etwas nachlassen und wir erwarten ein Passagieraufkommen von rund 30 Mio. Fluggästen im Gesamtjahr” so Vorstand Jäger in der Früh in einer Aussendung.

Die internationalen Beteiligungen der Flughafen-Wien-Gruppe hätten 2023 das Vorkrisenniveau sogar übertroffen. Der Flughafen Malta verzeichnete demnach einen Passagieranstieg auf 7.803.042 Reisende, das entspreche einem Zuwachs von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019. Der Flughafen Kosice erreichte ein Passagierwachstum auf 622.012 Reisende und liege damit 12 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019.