FÃ¶rderung des weiblichen Unternehmertums durch Austausch und Zusammenarbeit

Bozen – Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen hat kürzlich drei Vertreterinnen der Initiative „Frauen in der Wirtschaft“ der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern empfangen. Das Treffen legte den Grundstein für eine künftige Zusammenarbeit zur Stärkung der Rolle der Frauen in der Wirtschaft.

Die Handelskammer unterstützt durch ihren Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums aktiv die von Frauen geführten Unternehmen in Südtirol. Der Beirat tagt fünfmal im Jahr und besteht aus Vertreterinnen der einzelnen Wirtschaftsverbände im Kammerrat sowie aus den weiblichen Mitgliedern des Kammerausschusses. Ziel ist es, die von Frauen geführten Unternehmen zu fördern und die Rolle der Frauen in den Betrieben zu stärken.

Im Rahmen des vergangenen Treffens wurden drei Vertreterinnen des entsprechenden Beirats der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern in Bozen empfangen. Der Austausch über erfolgreiche Praxisbeispiele und die Vorstellung der gegenseitigen Tätigkeiten erwiesen sich als fruchtbar und legten den Grundstein für eine künftige Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt standen insbesondere Themen wie Sichtbarkeit, Digitalisierung und Finanzierungsmöglichkeiten für Frauenunternehmen.

„Wir möchten uns besonders den Gründungen von Frauenunternehmen widmen“, so Elfriede Kerschl, Referentin der Initiative Frauen in der Wirtschaft der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Im Rahmen des Treffens stellte sie die aktuelle Initiative “Girl’s Day – Ich werde Chefin!“ vor, in der Unternehmerinnen Mädchen zu sich einladen und den Alltag einer Chefin vorstellen.

Das Mentoringprogramm der Handelskammer Bozen zielt darauf ab, die Gründung von Frauenunternehmen in Südtirol zu fördern. Dank dieser Initiative haben zukünftige Unternehmerinnen die Möglichkeit, erfahrene Mentorinnen in einem informellen Umfeld zu treffen, um im Dialog und Austausch praktische Ratschläge zu erhalten.

Eine der größten Herausforderungen, die sich im Rahmen des Treffens herauskristallisierte, besteht darin, auch ein männliches Publikum bei Veranstaltungen zu Themen einzubeziehen, die fälschlicherweise immer noch als weiblich betrachtet werden. Die Präsidentin des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, Marina Rubatscher Crazzolara, betonte: „Es ist von entscheidender Bedeutung, Veranstaltungen zu organisieren, bei denen Frauen gefördert werden, aber gleichzeitig auch Männer mit einzubeziehen, denn die Sensibilisierung für Gleichberechtigung und Inklusion muss geteilt werden.“

Event “Lunch for 2…mal etwas anderes!”

Anlässlich des Tages der Frau wurde eine Veranstaltung in einem völlig neuen Rahmen organisiert. “Lunch for 2…mal etwas anderes!” war eine Gelegenheit, um alle Frauen zu feiern, aber auch um den Dialog zwischen Frauen und Männern aus der Südtiroler Wirtschaft und Politik zu fördern. Nach den Grußworten von Handelskammerpräsident Michl Ebner fanden sich die Teilnehmer/innen bei einem Mittagessen in ausgelosten Zweiergruppen, bestehend aus jeweils einem Mann und einer Frau, zusammen. Während des Mittagessens diskutierte jedes ausgeloste Paar über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Anschließend haben sich die Teilnehmenden zu Gruppen zusammengeschlossen, um die Themen aus einer breiteren Perspektive zu betrachten.

Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und war für die Handelskammer eine Gelegenheit, sich darüber zu informieren, in welche Richtung die Dienstleistungen der Handelskammer für Unternehmerinnen weiterentwickelt werden sollten.