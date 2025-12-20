Forbes: Elon Musk erste Person mit über 700 Mrd. Vermögen

Von: APA/Reuters

Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nach ⁠einer Gerichtsentscheidung in den USA auf 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro) gestiegen. Der Oberste Gerichtshof ‌des Bundesstaates Delaware setzte am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft, das im vergangenen ‍Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins “Forbes” hervor.

Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem ‌Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht in Delaware hatte die ‌Vereinbarung im vergangenen Jahr aufgehoben und als “unfassbar” bezeichnet. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, die Aufhebung des Gehaltspakets sei “ungebührlich und für Musk ⁠ungerecht” gewesen. Der Bundesstaat Delaware ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne. Seine Gerichte sind für das Wirtschaftsrecht ‌von landesweiter Bedeutung.

Musk hatte erst Anfang der Woche als erster Mensch die Marke von 600 Milliarden ‍Dollar Nettovermögen überschritten, nachdem über einen möglichen Börsengang ​seines Raumfahrtunternehmens SpaceX berichtet worden war. Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einen separaten Vergütungsplan für Musk ​in Höhe von einer Billion Dollar gebilligt. Laut ‌der “Forbes”-Liste übersteigt ⁠Musks Vermögen das des zweitreichsten Menschen der Welt, Google-Mitgründer ‌Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar.