Frischer Wind und feiner Wein

Von: mk

Mals – Julia und Stefan Wallnöfer von der Weinmanufaktur „VinVentum“ bauen in Mals Wein an. Um sich weiterzuentwickeln, möchten sie mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.com eine größere Weinpresse finanzieren. Auf die Unterstützer warten besondere Dankeschön-Pakete.

Auf 1.150 Metern Meereshöhe bewirtschaften Julia und Stefan Wallnöfer mit ihrer Weinmanufaktur VinVentum in Mals einen der höchstgelegenen Weinberge Südtirols. Mit viel Leidenschaft und einem konsequent naturnahen Ansatz produzieren Vater und Tochter charaktervolle Weißweine aus der pilzwiderstandsfähigen Rebsorte Solaris. Nun steht der Familienbetrieb vor einem wichtigen Entwicklungsschritt: „Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.com möchten wir die Anschaffung einer größeren Weinpresse finanzieren“, erklärt Stefan Wallnöfer.

Die Investition kommt zu einem besonderen Zeitpunkt. Stefan Wallnöfer bereitet die schrittweise Übergabe des Betriebs an seine Tochter Julia vor. Gleichzeitig erreichen die Rebanlagen nach zehn Jahren ihren Vollertrag. „Um künftig unsere gesamte Ernte verarbeiten zu können, benötigen wir eine größere Weinpresse. Mit der Crowdfunding-Kampagne möchten wir diese Investition gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern verwirklichen“, hofft Stefan Wallnöfer.

„Unser Ziel ist es, 8.500 Euro zu sammeln. Der gesamte Betrag fließt in die Finanzierung der neuen Weinpresse“, erklärt Julia Wallnöfer. Als Dankeschön stehen acht verschiedene Pakete zur Auswahl, darunter Weinpakete, Verkostungen, Gutscheine sowie Rebenpatenschaften. Wird das Finanzierungsziel erreicht, können die Dankeschöns im Herbst im Weinkeller in Glurns oder an einem vereinbarten Lieferort abgeholt werden.

„Für uns ist die Kampagne weit mehr als eine Finanzierungsmöglichkeit. Sie bietet uns die Chance, Menschen für unseren Wein und unsere Philosophie zu begeistern und neue Kundinnen und Kunden kennenzulernen“, sagt Julia Wallnöfer.

Die Leidenschaft für Wein verbinden Tochter und Vater schon länger. Auf den steilen Flächen in Mals wurden ursprünglich Gojibeeren angebaut. Nachdem der Anbau durch die Kirschessigfliege zunehmend erschwert wurde, entschied sich Stefan Wallnöfer für den Weinbau. „Wir wollten eine Kultur finden, die langfristig Bestand hat und im Einklang mit der Natur bewirtschaftet werden kann. Deshalb fiel unsere Wahl auf die pilzwiderstandsfähige Rebsorte Solaris.“ Dank ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum reduziert werden. „Stattdessen kommen unter anderem Kräutersude zum Einsatz, um die Reben auf natürliche Weise zu stärken.“

Vor fünf Jahren stieg Julia Wallnöfer in den Betrieb ein. Gemeinsam entwickeln Vater und Tochter seither die Marke VinVentum kontinuierlich weiter. Im Mittelpunkt stehen eine naturnahe Bewirtschaftung, sorgfältige Handarbeit – von den ersten Trieben im Weinberg bis zum fertigen Wein – sowie höchste Qualitätsansprüche. Das Ergebnis sind charaktervolle Weißweine, die die besonderen Bedingungen des Obervinschgaus widerspiegeln.

Mit der neuen Weinpresse möchten Julia und Stefan Wallnöfer nun den nächsten wichtigen Schritt in der Entwicklung ihres Familienbetriebs gehen. Wer die Crowdfunding-Kampagne von „VinVentum“ für die Finanzierung einer größeren Weinpresse unterstützen möchte, kann dies noch bis zum 14. August tun. Mehr Informationen und die Auswahl der Dankeschön-Pakete findet man unter www.startnext.com/vinventum. Julia und Stefan Wallnöfer sind schon gespannt, ihre Unterstützer persönlich kennenzulernen.

Begleitet werden Julia und Stefan Wallnöfer von der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie, die bereits in der Vergangenheit mehrere erfolgreiche Kampagnen durchgeführt hat. Die Crowdfunding-Kampagne wird durch das von der Provinz Bozen geförderte Projekt „INNOFood“ der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie ermöglicht (Tel. 0471 999363; E-Mail: innovation-energie@sbb.it).