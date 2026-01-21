Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gemeinde Bozen startet Job-Speed-Dating für Menschen mit Behinderung
Speed-Dating

Gemeinde Bozen startet Job-Speed-Dating für Menschen mit Behinderung

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16:47 Uhr
20260121_113412
gmbz
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Gemeinde Bozen führt als erste Gemeinde Südtirols ein Job-Speed-Dating ein, das den direkten Austausch zwischen Unternehmen und arbeitssuchenden Menschen mit Behinderung ermöglichen soll. Ziel des neuen Formats ist es, bestehende Hemmnisse im Bewerbungsprozess abzubauen und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Menschen mit Behinderung sind bei der Jobsuche nach wie vor benachteiligt. In Bozen liegt ihre Arbeitslosenquote weiterhin rund doppelt so hoch wie jene von Menschen ohne Behinderung. Gleichzeitig berichten Betroffene häufig, dass sie nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Dies steht im Widerspruch zu einem boomenden Arbeitsmarkt und zunehmendem Fachkräftemangel.

Beim Job-Speed-Dating sollen Arbeitgeber und Bewerber in kurzen, rund zehnminütigen Gesprächen direkt miteinander in Kontakt treten. Dabei stehe laut Bürgermeister Claudio Corrarati der persönliche Eindruck im Vordergrund, nicht der Lebenslauf. Auch Unterbrechungen im Werdegang, etwa aus gesundheitlichen Gründen, sollen kein automatisches Ausschlusskriterium darstellen.

Unterstützt wird das Projekt von Ulrich Seitz, ehrenamtlicher Referent des Bürgermeisters. Ziel sei es, dass beide Seiten prüfen können, ob gegenseitiges Interesse besteht und ein vertiefendes Bewerbungsgespräch folgen soll. Das Format sei auch für Unternehmen attraktiv, da die Suche nach qualifizierten lokalen Fachkräften zunehmend schwieriger werde.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung und das Kick-off finden am Mittwoch, 4. Februar 2026, um 18.30 Uhr in der Gärtnerei Schullian in Bozen statt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
78
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
39
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
26
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 