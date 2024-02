Gemeinsam den Tourismus gestalten

Bozen – Anstehende tourismuspolitische Themen und die Schwerpunkte der Tätigkeit der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) in diesem Jahr standen jüngst im Mittelpunkt einer Klausurtagung der 17-köpfigen Landesleitung. Ebenso im Fokus standen die diesjährigen Neuwahlen der HGJ.

In welche Richtung sich die HGJ in diesem Jahr weiterentwickeln möchte und welche Schwerpunkte für das Jahr 2024 gesetzt werden, erarbeitete die HGJ-Landesleitung bei ihrer diesjährigen Klausur, welche im Sporthotel Panorama in Corvara stattgefunden hat. Für das Jahr 2024 hat es sich die HGJ zum Ziel gesetzt, für die HGJ-Mitglieder spezielle Kurse und Seminare zu veranstalten und ein Event für die Schülerinnen und Schüler der gastgewerblichen Oberschulen zu organisieren. Die HGJ soll für ihre Mitglieder und Funktionäre noch attraktiver werden und landesweit breiter aufgestellt sein. Ebenso in diesem Jahr stehen die HGJ-Wahlen an.

„Wir hoffen darauf, dass sich viele motivierte Junghoteliers und Junggastwirte bei den diesjährigen Wahlen aufstellen lassen und bei der HGJ mitarbeiten möchten. Denn es geht darum, gemeinsam an der Zukunft des Tourismus in Südtirol mitzuwirken. Die Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation sind groß und zugleich spannend für junge Menschen“, unterstrich HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn sowie die beiden Vizeobfrauen Anna Rohrer und Clauda Mumelter. Mit dabei bei der diesjährigen Klausur war auch IDM-Präsident Hansi Pichler, welcher über die Vorhaben der IDM berichtete. HGV-Direktor Raffael Mooswalder und Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, waren ebenso Gast bei der Klausur und stellten in diesem Rahmen die Neuorganisation der HGV-Direktion vor. „Neben einem attraktiven und zuverlässigen Dienstleistungsangebot ist die Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verband die Zielsetzung des HGV. Hier kommt den HGV-Teilorganisationen, wie der HGJ, eine wichtige Rolle zu“, so HGV-Direktor Mooswalder.

Er sieht den HGV als Kaderschmiede und begrüßt daher das Vorhaben der HGJ, sich als Jugendorganisation noch stärker um Mitglieder zu bemühen, heißt es abschließend in der Presseaussendung der HGJ.