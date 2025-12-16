Gemeinsam die Zukunft gestalten: Fachkräfte, Internationalisierung und neue Impulse im Tourismus

Von: mk

Brixen – Kürzlich fand in der Hofburg in Brixen die Jahresversammlung des Bezirkes Eisacktal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) statt. Im Zentrum der Veranstaltung standen die neue Arbeitgebermarke „JOIN future hospitality“ sowie zentrale Zukunftsthemen wie Innovation, Nachhaltigkeit und Internationalisierung im Tourismus. Den feierlichen Abschluss bildete die Ehrung von neun ausgeschiedenen Ortsobleuten des Bezirkes.

HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber blickte in seinen einleitenden Worten auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Neuwahlen im HGV auf Bezirks- und Landesebene. Als zentrale Herausforderungen nannte Tauber unter anderem die fortschreitende Digitalisierung, die zunehmende Internationalisierung, die Wirtschaftlichkeit des Tourismus sowie das sich verändernde Buchungsverhalten der Gäste. „Diese Themen werden uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Vor allem für kleinere Betriebe wird es sehr herausfordernd werden. Umso wichtiger ist es, die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder zu schaffen“, so der Bezirksobmann. Abschließend unterstrich er den großen Mehrwert der zahlreichen Spezialitätenwochen, die im Eisacktal organisiert werden und das gastronomische Angebot bereichern.

HGV-Präsident Klaus Berger bedankte sich bei Bezirksobmann Helmut Tauber für dessen engagierte Arbeit und die Leidenschaft, mit welcher er für den Verband tätig ist. Er unterstrich die Bedeutung des Gastgewerbes für die Gesellschaft und sprach die Notwendigkeit an, diesen Mehrwert stärker sichtbar zu machen. „In vielen Bereichen wird der Nutzen des Tourismus noch nicht ausreichend wahrgenommen. Dafür müssen wir insbesondere die Wirtschaftlichkeit der kleinen Gastbetriebe in Dörfern und Fraktionen sichern, damit diese weiterhin als soziale Treffpunkte bestehen können“, erklärte Berger. Auch er ging auf die zukünftigen Herausforderungen des Tourismus ein und hob dabei den Generationswechsel hervor, aber auch die Innovation, die Digitalisierung und den Abbau von bürokratischen Auflagen.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Vorstellung der neuen Arbeitgebermarke des HGV „JOIN future hospitality“. HGV-Direktor Raffael Mooswalder präsentierte die Initiative gemeinsam mit Eva-Maria Zöggeler von der HGV-Abteilung People & Culture. Ziel der neuen Marke ist es, den Gastgewerbesektor in Südtirol wieder attraktiver für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu machen. „Wenn wir auch in Zukunft ausreichend Mitarbeitende für unsere Betriebe gewinnen wollen, müssen wir jetzt handeln – nicht mit Einzelmaßnahmen oder kurzfristigen Kampagnen, sondern mit einer klaren, gemeinsamen Strategie“, betonte Mooswalder.

Als Gastreferent war Werner Zanotti, Direktor der Brixen Tourismus Genossenschaft, zur Versammlung eingeladen. Er stellte die neue Kooperation der Tourismusorganisationen Brixen, Gitschberg-Jochtal, Klausen-Barbian-Feldthurns-Villanders sowie Natz-Schabs vor, die künftig unter dem Namen „Brixen Südtirol“ auftreten werden. Ziel des Zusammenschlusses ist es, international stärker wahrgenommen zu werden und als Urlaubsdestination auf bestehenden Märkten weiter an Bedeutung zu gewinnen. „Wir müssen internationale Märkte nicht neu aufbauen, sondern jene erobern, die bereits existieren. Nur so können wir als Tourismusdestination nachhaltig wachsen“, erklärte Zanotti.

Vor der Ehrung der ausgeschiedenen Ortsobleute (siehe unten) wurde auch dem Gastwirt Helmuth Fink und ersten Obmann der Ortsgruppe Brixen für seinen Einsatz zur Aufwertung der heimischen Gastronomie gedankt. Ihm wurde beim HGV.Jahresempfang der Preis „Gastronomisches Lebenswerk“ verliehen.

Nach dem offiziellen Teil der Bezirksversammlung wurde die Licht- und Musikshow OOPS in der Hofburg Brixen besucht.

Ehrung ausgeschiedener HGV-Ortsobleute

Zum Abschluss der Bezirksversammlung wurden neun HGV-Ortsobleute geehrt, die bei den Ortswahlen für diese Funktion nicht mehr kandidierten. HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber und Präsident Klaus Berger dankten allen Geehrten für ihr langjähriges Engagement und ihren wertvollen Einsatz für den Verband. „Das Engagement auf Ortsebene bildet das Fundament für einen schlagkräftigen Verband. Deshalb wird der HGV seine Funktionärinnen und Funktionäre auf Ortsebene weiterhin stärken“, sagte Helmut Tauber.

Als Zeichen der Anerkennung wurden den Geehrten jeweils eine Urkunde sowie ein Präsent überreicht. Auf die längste Amtszeit blickt Alois Hinteregger zurück, der insgesamt 32 Jahre lang HGV-Ortsobmann von Lüsen war. Zudem war er Obmann des Bezirkes und bekleidete auch die Vizepräsidentschaft im HGV. „Ich möchte mich bei allen im HGV bedanken, dass ich so lange für den Verband tätig sein durfte. Nicht nur ich selbst habe in dieser Zeit viel gelernt, auch für meinen eigenen Betrieb konnte ich viel mitnehmen. Mein besonderer Dank gilt Helmut Tauber, der für mich und meine Arbeit stets ein Mentor war“, so Hinteregger abschließend.

Geehrt wurden folgende ausgeschiedene Ortsobleute: Moritz Neuwirth, Ortsobmann Brixen von 2021 bis 2025; Philipp Obermüller, Ortsobmann Sterzing von 2021 bis 2025; Alex Clara, Ortsobmann Vahrn von 2017 bis 2025; Annelies Rainer, Ortsobfrau Ratschings von 2013 bis 2025; Ewald Rogen, Ortsobmann Mühlbach/Vintl von 2013 bis 2025; Konrad Kofler, Ortsobmann Villnöss von 2013 bis 2025; Norbert Delazer, Ortsobmann Natz-Schabs von 2013 bis 2025; Oskar Fischnaller, Ortsobmann Lajen von 2001 bis 2025 und Alois Hinteregger, Ortsobmann Lüsen von 1993 bis 2025.