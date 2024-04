Gesundheitsversorgung: Baubeginn fürs Gemeinschaftshauses in Leifers

Auf der Baustelle für das Gemeinschaftshaus, das bereits 2026 fertig gebaut werden soll, waren auch zahlreiche am Bau Beteiligte. (Foto: LPA/Gianluca Crocco)

Leifers – Das Signal zum Baustart des Gemeinschaftshauses für die Grundversorgung, das erste von elf geplanten Strukturen, haben die LR Bianchi und Messner am 4. April in Leifers gegeben. Bauende ist 2026.

In Leifers in der Unterberg-Straße entsteht das erste Gemeinschaftshaus für die Grundversorgung. Hochbaulandesrat Christian Bianchi und Gesundheits- und Soziallandesrat Hubert Messner haben heute das offizielle Startsignal für die Bauarbeiten gegeben.

Die neue Struktur soll den Zugang zu Gesundheits- und Sozialdiensten für die Bürgerinnen und Bürger von Leifers verbessern und zu einem wichtigen Bezugspunkt für die lokale Gemeinschaft werden, was wiederum zur Lebensqualität beitragen soll. “Dank des neuen Gemeinschaftshauses werden die Bürgerinnen und Bürger den Diensten näher sein”, erklärte Landesrat Bianchi. Die ersten Arbeiten sind im Jänner 2024 gestartet. Anfang 2026 soll die Struktur den Nutzern übergeben werden.

Das neue Gebäude, das sowohl das Gemeinschaftshaus als auch andere ambulante und sprengelbasierte Gesundheits- und Sozialdienste beherbergen wird, ersetzt das bestehende Gesundheitszentrum von Leifers und wird mehr Gesundheitsdienste, einschließlich spezialisierter Leistungen, anbieten. “Die Zukunft der Gesundheitsversorgung liegt in der Entwicklung eines erweiterten Netzwerks von Diensten vor Ort und in der engen Zusammenarbeit zwischen dem Sozial- und dem Gesundheitsbereich”, betonte Gesundheits- und Soziallanderat Messner. “Das Gemeinschaftshaus in Leifers ist das erste von elf Gemeinschaftshäusern, die wir bis 2026 als Neubauten oder durch Anpassung bestehender Gebäude verwirklichen. Hier wird ein multidisziplinäres Team von Fachkräften Patienten und Patientinnen betreuen, insbesondere chronisch Kranke, und diagnostisch-therapeutische Pflegepfade implementieren und weiterentwickeln”, erklärte Messner.

Die rund 17 Millionen Euro teure neue Struktur, die darauf abzielt, die Gesundheitsdienste vor Ort zu stärken, wird durch Gelder aus dem nationalen Wiederaufbauplan Pnrr (Mission 6 “Gesundheit”) und Landesmittel finanziert. “Speziell hier in Leifers war das alte Gesundheitszentrum nicht mehr ausreichend und musste erweitert werden. Das neue Gebäude entsteht nun durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den technischen Büros des Landes und der Gemeinde Leifers”, berichtet Hochbaulandsrat Bianchi.

Auf der Baustelle in der Unterberg-Straße in Leifers waren heute auch die Direktorin der Landesabteilung Hochbau und technischer Dienst, Marina Albertoni, die Direktorin des Landesamts für Sanitätsbauten, Nicoletta Francato, die Verantwortliche für den Pnrr, Isabella Mastrobuono, die Leiferer Stadträtin Claudia Furlani und ein Großteil der am Projekt Beteiligten anwesend.