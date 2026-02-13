Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gewerkschaft zieht nach Lufthansa-Streik positive Bilanz
Der Streik ist beendet

Gewerkschaft zieht nach Lufthansa-Streik positive Bilanz

Freitag, 13. Februar 2026 | 16:18 Uhr
Der Streik ist beendet
APA/APA/dpa/Hannes P. Albert
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat eine positive Bilanz des 24-Stunden-Streiks bei der Austrian-Airlines-Mutter Lufthansa in Deutschland gezogen. “Unsere Mitglieder haben sich entschlossen und geeint gezeigt”, sagt VC-Präsident Andreas Pinheiro. Im Zuge des Arbeitskampfes am Donnerstag seien laut Einschätzung der Gewerkschaft rund 93 Prozent der bestreikten Flüge am Boden geblieben. Der Flugbetrieb lief am Freitag wieder normal.

Laut Lufthansa waren am Donnerstag rund 800 Flüge mit 100.000 betroffenen Passagieren abgesagt worden. Bestreikt wurden nur Abflüge aus Deutschland. Zeitgleich waren auch Flugbegleiter der Gewerkschaft Ufo in einen Warnstreik getreten. Am Freitag hat sich der Flugbetrieb nach Angaben des Unternehmens wieder normalisiert.

Kritik an Arbeitsdirektor

Im Streik der VC sei es ausschließlich um Fragen der Altersversorgung gegangen, sagt Pinheiro. Er wies Aussagen des Lufthansa-Arbeitsdirektors Michael Niggemann zurück, dass die Piloten im Schnitt mit Bezügen von 8.400 Euro in den Ruhestand gingen. In dieser Zahl ist auch ein Anteil von rund 3.000 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung enthalten.

“Eine einzelne Zahl herauszugreifen, ist unseriös, spekulativ und wird der Realität nicht gerecht”, sagt der VC-Präsident. Die meisten Pilotinnen und Piloten gingen voraussichtlich mit einer betrieblichen Altersversorgung zwischen 2.000 und 5.000 Euro in den Ruhestand. Den Höchstbetrag erreiche nur eine sehr kleine Gruppe. Niggemanns Aussagen diskreditierten die Beschäftigten und schafften kein Vertrauen für Gespräche.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat laut eigenen Angaben für ihre Aktionen Unterstützung aus anderen Teilen des Konzerns erhalten. Hardliner im Vorstand brächten berufsgruppen- und konzernübergreifend die Belegschaft fundamental gegen sich auf, erklärt der Leiter Tarifpolitik, Harry Jaeger. Es stelle sich die Frage, ob die Politik der harten Hand auch gegen die eigenen Leute die richtige ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
52
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
47
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
44
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 