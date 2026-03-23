Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gold- und Silberpreise fallen erneut deutlich
Gold derzeit kein "sicherer Hafen"

Gold- und Silberpreise fallen erneut deutlich

Montag, 23. März 2026 | 07:40 Uhr
Gold derzeit kein \
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Die Preise für die beiden Edelmetalle Gold und Silber haben zum Start in die Woche erneut kräftig nachgegeben. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete am Montag im frühen Handel nur noch etwas mehr als 4.300 Dollar (3.721,33 Euro) und damit vier Prozent weniger als am Freitagabend. Gold ist damit im Iran-Krieg anders als in vielen anderen Kriegen und Krisen davor alles andere als der sogenannte sichere Hafen.

Seit dem Start der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran büßte der Goldpreis mehr als 18 Prozent ein, nachdem er in den ersten Tagen des Kriegs noch bis auf fast 5.420 Dollar gestiegen war. Seit Beginn des Iran-Konflikts haben stark gestiegene Ölpreise die Inflationsrisiken erhöht und die Aussichten auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve und anderer Zentralbanken verringert. Höhere Zinsen belasten tendenziell Edelmetalle, da sie keine Zinsen abwerfen.

Mit dem Rückgang vom Montag sind auch alle Gewinne vom Jahresanfang aufgezehrt. Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Ende Jänner belaufen sich die Verluste inzwischen auf fast 1.300 Dollar oder 23 Prozent. Noch drastischer ist die Entwicklung beim Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber büßte seit Ende Jänner fast die Hälfte seines Rekordstands von knapp 122 Dollar ein. Am Montag gab der Silberpreis weitere fünf Prozent auf 64,25 Dollar ab. Seit dem Start des Iran-Kriegs vor etwas mehr als drei Wochen verbilligte sich Silber um mehr als 30 Prozent.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
56
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Kommentare
51
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
50
E-Scooter-Reform im Anrollen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
37
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
30
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 