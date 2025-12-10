Grazer AVL List eröffnete Standort im Nahen Osten

Von: apa

Der Grazer Technologiekonzern AVL List hat in Riad seinen ersten Unternehmensstandort im Nahen Osten eröffnet. Schon seit 2010 sei man mit Kunden wie Saudi Aramco und der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Saudi-Arabien aktiv gewesen. Der Standort soll nun ein “starkes strategisches Signal für die langfristige Partnerschaft mit dem Königreich Saudi-Arabien” sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Für die bisherigen Kunden seien unter anderem Prüftechnologien zur Erforschung von Verbrennung und alternativen Kraftstoffen bereitgestellt worden. “In jüngerer Vergangenheit verstärkte sich die Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Elektrolyse- und Brennstoffzelltechnologien”, hieß es weiter. Für einen lokalen Elektrofahrzeughersteller hat AVL zuletzt drei schlüsselfertige Testanlagen zur Entwicklung von Antriebssträngen und zur Hochvolt-Fahrzeugintegration geliefert. “Die Entscheidung zur Gründung des neuen Standorts im Jänner 2025 basiert auf dem Potenzial der bestehenden Partnerschaften und der strategischen Bedeutung des Königreichs. Damit schaffen wir die Grundlage, um näher bei unseren Kunden zu sein, lokale Wertschöpfung auszubauen und gemeinsam neue technologische Horizonte zu erschließen”, erklärte CEO Helmut List in einer Aussendung.

Der neue Standort richte den Fokus auf den Automotive-Sektor. Gleichzeitig sehe AVL große Wachstumspotenziale im Bereich der Green Energy – darunter Batterien, Wasserstoff, E-Fuels, Elektrolyse und Brennstoffzellen. Darüber hinaus werde das Engagement in Saudi-Arabien auch die Bereiche Rail, Marine und Aviation umfassen.