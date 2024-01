Großflächige Störung bei Microsoft Teams

Eine großflächige Störung der Plattform Teams von Microsoft hat bis Samstag die berufliche und private Kommunikation von Nutzern weltweit beeinträchtigt. Allein die auf Ausfälle von Online-Diensten spezialisierte Internetseite Downdetector.com meldete zeitweise mehr als 14.000 Funktionsstörungen dieses Microsoft-Dienstes.

Nach einem Höhepunkt der Beeinträchtigungen am Freitag unter anderem in Europa sowie in Nord- und Südamerika erklärte Microsoft am Samstag, umfassende Bemühungen zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit seien schließlich erfolgreich gewesen. Es habe sich um ein Netzwerkproblem gehandelt. Die Plattform Teams wird weltweit vor allem in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen zum Nachrichtenaustausch, für Telefonate und Videokonferenzen sowie zur gemeinsamen Bearbeitung von Dateien verwendet.