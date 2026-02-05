Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Grundbuchamt Bozen hat neuen Direktor
Amt bearbeitet pro Jahr im Schnitt rund 11.000 Gesuche

Grundbuchamt Bozen hat neuen Direktor

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 15:35 Uhr
Ivo Cassin
lpa
Von: mk

Bozen – Ivo Cassin ist der neue Direktor des Grundbuchamtes von Bozen. Er folgt auf Simone De Giacinto, der die Funktion des Amtsdirektors übergangsweise übernommen hatte, nachdem Maria Dietl vor rund eineinhalb Jahren in den Ruhestand getreten war.

Die Ernennung von Cassin erfolgte auf Grundlage des Wettbewerbs nach Titeln und Prüfungen für den Zugang zur Qualifikation als Führungskraft der zweiten Ebene, bei dem Cassin zu den Gewinnern zählte. Das Grundbuchamt Bozen ist das größte unter den Grundbuchämtern des Landes und zählt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jährlich werden dort durchschnittlich rund 11.000 Grundbuchsgesuche bearbeitet.

Cassin verfügt über eine langjährige und gefestigte Erfahrung als Grundbuchsführer, die er beim Inspektorat für das Grundbuch erworben hat. Dort hat sich Cassin umfassende Kenntnisse im Bereich des Kundmachungssystem von dinglichen Rechten an Liegenschaften angeeignet, mit besonderem Augenmerk auf die Digitalisierung und die Innovation der Verfahren.

“Das Grundbuch ist eine grundlegende Institution für die Rechtssicherheit und den Immobilienverkehr”, erklärt Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster Christian Bianchi. “Mit Cassin an der Spitze des Amtes haben wir eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit gefunden”, zeigt sich Bianchi zufrieden.

“Ich übernehme diese Aufgabe an der Spitze des Grundbuchamtes mit großem Verantwortungsbewusstsein – einer Institution mit gefestigter Tradition und von grundlegender Bedeutung für Südtirol. Mit Respekt vor ihrer Geschichte und mit einem klaren Blick auf die zukünftigen Herausforderungen beabsichtige ich, die Weiterentwicklung des Amtes im Sinne von Modernisierung, Digitalisierung und Innovation des Dienstes voranzutreiben”, sagt der neue Direktor Cassin.

Landesrat Bianchi dankt De Giacinto im Namen des Landes für das Engagement und die Professionalität, mit denen er das Amt in der Übergangsphase geführt hat.

Bezirk: Bozen

