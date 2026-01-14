Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Handelsvolumen in China erreichte 2025 Höchststand
Handelsvolumen in China erreichte 2025 Höchststand

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 04:29 Uhr
APA/APA/AFP/NICOLAS ASFOURI
Von: APA/AFP

Das Handelsvolumen in China hat im vergangenen Jahr nach Angaben des chinesischen Vize-Zollministers Wang Jun einen “neuen historischen Höchststand” erreicht. 2025 habe der Gesamtwert der Warenimporte und -exporte bei 45,47 Billionen Yuan (5,6 Billionen Euro) gelegen, sagte der Minister am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Peking. Das entspreche einem Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Damit habe die Zahl der gesamten Importe und Exporte in China erstmals die Marke von 45 Billionen Yuan überschritten, erklärte Wang. Chinas Exporte waren im vergangenen Jahr durch den Zollstreit mit den USA beeinträchtigt worden. Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump hatten Ende Oktober bei einem Gipfeltreffen in Südkorea jedoch eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern erreicht. Bis die Einigung Ende nächsten Jahres ausläuft, sollen Vertreter beider Länder eine langfristige Lösung aushandeln – Experten gehen allerdings davon aus, dass dies schwierig wird.

Die Exporte sind der Antrieb der chinesischen Volkswirtschaft. Das Land kämpft allerdings mit einem schwächelnden Inlandskonsum, hoher Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen, der alternden Bevölkerung und einer Schuldenkrise im Immobiliensektor des Landes.

