Hat der Wirbel um Benko Auswirkungen auf Südtirol?

Bozen – Jüngste Schlagzeilen aus deutschen und österreichischen Medien über den Geschäftsverlauf von Unternehmen, die zur Signa-Gruppe gehören, haben auch Südtirol erreicht. In Bozen errichtet das lokal angesiedelte Signa-Unternehmen WaltherPark AG derzeit das Stadterneuerungsprojekt WaltherPark. Manche Bürgerinnen und Bürger fragen sich, inwieweit die Nachrichten aus Deutschland auch für den WaltherPark und die Südtiroler Signa Unternehmen relevant sind.

„Unsere Projekte, insbesondere der WaltherPark, gehen auf jeden Fall normal weiter“, schickt Heinz Peter Hager voraus. Er ist Präsident und Managing Director von Signa Bozen bzw. auch aller Projektgesellschaften in Südtirol. Hager betont weiter: „Wir sind in Südtirol seit Anbeginn unserer Tätigkeit sehr erfolgreich und haben bereits mehrere wichtige Projekte umgesetzt.“ Er meint damit unter anderen Gries Village, das Wohnquartier am Grieser Platz mit rund 110 Wohnungen oder das Bürogebäude Office Park in der Südtiroler Straße, wo zuvor mehr als 20 Jahre lang eine Baulücke geklafft hatte. Auch der Neubau und die Verlegung des Busbahnhofes an den neuen Standort seien in Rekordzeit abgeschlossen worden.

„Wir sind in Südtirol bei Signa daran gewohnt, sehr autonom zu arbeiten und auch die Unternehmen sind so organisiert, dass sie unabhängig vom Mutterkonzern funktionieren“, so Hager. Dennoch sei es „nachvollziehbar, dass bestimmte Nachrichten aus Deutschland und Österreich auch in Südtirol Fragen aufwerfen können“, so Hager.

Er gehe diesen Fragen derzeit nach und prüfe, „was die Faktenlage hinter den Schlagzeilen“ sei, erklärt Hager. „Klar ist, dass der Bau an unserem derzeit wichtigsten Projekt in Bozen und Südtirol, dem WaltherPark, inzwischen weit fortgeschritten ist und wir ihn, wie angekündigt, aller Voraussicht nach im Frühling 2025 eröffnen werden.“ Der WaltherPark sei „ausfinanziert und zudem in der Vermarktung schon seit über einem Jahr ein großer Erfolg“, so Hager.

Die Büros und rund die Hälfte der Wohnungen seien bereits verkauft und auch für mehr als 60 Prozent der Mietflächen im Einkaufszentrum gebe es bereits bestehende Mietverträge mit interessanten Brands.

Zu den Fragen aufgrund der Nachrichten aus Deutschland wird Heinz Peter Hager am 7. November in Bozen bei einer Pressekonferenz Stellung nehmen.