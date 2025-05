hds bedankt sich bei Quästor

Von: mk

Bozen – Bekanntlich verlässt der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, mit Ende dieser Woche nach 15 Monaten engagierter Tätigkeit Südtirol. Der Wirtschaftsverband hds würdigt seine Arbeit und bedankt sich für die stets offene, professionelle und konstruktive Zusammenarbeit.

„Die vergangenen 15 Monate waren von einem intensiven und vertrauensvollen Austausch geprägt“, betont hds-Präsident, Philipp Moser. „Quästor Sartori hat mit seinem Einsatz wesentlich zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in Südtirol beigetragen und war ein verlässlicher Partner für unsere Anliegen.“

Besonders hervorzuheben sei die Vielzahl gemeinsamer Initiativen und Veranstaltungen, die in ganz Südtirol realisiert wurden. Vor allem die Sicherheitsgipfel in allen Bezirken für Unternehmerinnen und Unternehmer des Handels und der Gastronomie waren ein Erfolg. „Die enge Zusammenarbeit mit dem Quästor war stets geprägt von gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, unsere Städte und Gemeinden noch sicherer zu machen“, so hds-Direktorin Sabine Mayr.

Der hds wünscht Paolo Sartori für seine zukünftigen Aufgaben und beruflichen wie persönlichen Herausforderungen viel Erfolg und alles Gute. „Zugleich sind wir zuversichtlich, dass der neue Quästor, Giuseppe Ferrari, als erfahrener, leitender Sicherheitsexperte sich stark für die Gemeinschaft engagieren wird. Seine umfangreiche Erfahrung ist wertvoll für die Bewältigung der spezifischen Herausforderungen in Südtirol“, erklärt abschließend der hds-Präsident.