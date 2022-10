hds-Bezirksausschuss wählt Thomas Rizzolli als Bezirkspräsidenten

Bozen – Thomas Rizzolli ist für die nächsten fünf Jahre der Bezirkspräsident von Bozen Stadt im Wirtschaftsverband hds. Vizepräsidentin ist Carlotta Bonvicini. Beide wurden in der vor kurzem stattgefundenen konstituierenden Sitzung des neugewählten Bezirksausschusses gewählt. Wie das neue Statut des Verbandes vorsieht, wird die Stadt Bozen aufgrund ihrer Größe ein eigener Bezirk und nicht mehr eine Ortsgruppe.

„Bozen ist eine sehr spezielle Realität mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen in den Stadtvierteln. Ich möchte ein Präsident für alle sein“, so Rizzolli. Der gesamte Bezirksausschuss sei sprachübergreifend gut aufgestellt, eine optimale Mischung aus Kontinuität und neuen sowie jungen Gesichtern mit vielen Stärken und Kompetenzen. Und sehr ausgewogen besetzt in den einzelnen Sektoren.

Zu den obersten Zielen des hds im Bezirk gehören die Stärkung des Einzelhandels, Großhandels, der Gastronomie und Dienstleistungen. „Nur wo Frequenz ist, können sich die Betriebe in unseren Branchen weiterentwickeln. Die Standortentwicklung wird daher auch für Bozen eine zentrale Aufgabe darstellen“, so Bezirkspräsident und Vizepräsidentin. Ein zentrales Thema für die Betriebe in Bozen sind die gute Erreichbarkeit und die innerörtliche Mobilität, sei es von Menschen als auch von Waren. „Die Mobilität muss funktionieren wie ein Organismus. Ein grundsätzliches Zusperren kommt nicht in Frage. Wir erwarten uns, dass wir bei wichtigen Themen angehört werden und mitgestalten können“, so Rizzolli. Auch das Thema Sicherheit ist von höchster Priorität. Zudem gilt es, Bozen als eine Einheit zu positionieren und nicht als zweitgeteilte Stadt sowie die einzelnen Stadtviertel zu stärken.

Der Präsident des Wirtschaftsverbandes, Philipp Moser, dankte den ehrenamtlichen Funktionären für ihren Einsatz. „Aktuell engagieren sich landesweit über 500 Unternehmerinnen und Unternehmer für die Werte und die Vision unseres Wirtschaftsverbandes. Im Mittelpunkt steht die Orts- und Stadtentwicklung im Sinne lebendiger, attraktiver und lebenswerter Orte“, so Moser.

Der 13-köpfige Bezirksausschuss besteht für die nächsten fünf Jahre neben Rizzolli und Bonvicini aus folgenden Mitgliedern: Damian Alber, Mario Brazzo, Simone Buratti, Jan Mair, Jürgen Pfitscher, Eva Ritter, Stefano Sartori, Egon Thurner, Daniele Vinante, Thomas von Bosio und Paul Wojnar.