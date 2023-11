Herbstmesse: 75. Jubiläum war ein voller Erfolg

Bozen – Es war eine besondere Ausgabe heuer, die mit Sonntag überaus erfolgreich ihren Abschluss fand: Die Herbstmesse und die Biolife 2023 lockten rund 35.000 Besucherinnen und Besucher in die Messe Bozen. Zum 75. Jubiläum fanden sich zum Motto „Einfach. Gut. Leben. Wohlfühlen auf 360°“ über 400 Ausstellerinnen und Aussteller ein, um ihre Tätigkeiten und Produkte zu präsentieren. Vier Tage, 20 Wohlfühl-Momente für Körper und Geist, 2.000 m² lokales (Kunst)Handwerk: Die Bilanz kann sich sehen lassen.

Die VeranstalterInnen, AusstellerInnen sowie die BesucherInnen zeigten sich mit der diesjährigen Ausgabe der Herbstmesse und der Biolife, im Rahmen welcher auch die Südtiroler Freiwilligenmesse veranstaltet wurde, überaus zufrieden.

Bereits bei der Eröffnung, am Donnerstag, den 9. November, zeigte das Publikum großes Interesse. Zum 75. Jubiläum wartete die Messe heuer mit einem besonders umfangreichen Programm auf. So wurde zum Beispiel eine Retrospektive zur Herbstmesse inszeniert, die alle Meilensteine in der Geschichte der sogenannten „Mutter“ aller Messen präsentierte. In einer „Me-Time-Zone“ fanden täglich kostenlose Workshops und Kurse sowie Live-Shows statt. An diversen Infoständen wurde auf die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit eingegangen. Für alle TierliebhaberInnen gab es einen eigenen Sektor Haustiere.

Im Rahmen des Jubiläums präsentierten sich auch einige der großen Fachmessen mit eigenen Ständen. Und auch kleinere Unternehmen und Start-ups hatten die Möglichkeit, ihre Produkte zu zeigen. Alles zum Thema Wohlbefinden zu Hause und außerhalb der eigenen vier Wände. Dabei waren Südtiroler Unternehmen (45 %), AusstellerInnen aus dem restlichen Italien (45 Prozent) und aus dem Ausland (zehn Prozent) vertreten. Manche von ihnen waren das erste Mal mit dabei, andere gehören bereits zu den alten „Messe-Hasen“.

So zum Beispiel die „Fondazione UPAD“, die sich bereits seit 30 Jahren an der Herbstmesse beteiligt und auch heuer wieder ein besonderes Programm mit im Gepäck hatte. Mitarbeiter Beppe Mora blickt positiv auf die Messetage zurück: „Die Herbstmesse ist eine Prestige-Veranstaltung, die immer viele Neuigkeiten bietet. Hier kommen BesucherInnen aus dem ganzen Land und von verschiedenen Sprachgruppen zusammen, was wirklich besonders ist. Das Interesse an unserem Stand war daher vor allem für unsere Angebote an Sprachkursen groß. Insgesamt eine gelungene Messe, finden wir.“

Messe-erprobt ist auch Helmut Gasser, Eigentümer der „Tischlerei Gasser“: „Mit unseren Schlafsystemen waren wir bereits vor 30 Jahren mit dabei. Heuer fanden wir ein sehr interessiertes Publikum vor und sind mit dieser Ausgabe sehr zufrieden.“

Paul Zöggeler, Eigentümer der „Möbelwerkstatt Zöggeler“, freute sich über den Besucheransturm: „Heuer waren besonders viele Interessierte an unserem Stand. Noch mehr als letztes Jahr. Ein voller Erfolg.“

Zum ersten Mal unter den Ausstellern war das Unternehmen „Autocity“. Vertreter Massimiliano Zolin zeigte sich begeistert: „Es ist wirklich sehr gut gelaufen. Schon von der Organisation her hat alles super funktioniert. Auf unserem Stand herrschte großes Interesse, vor allem, da wir mit einer neuen Automarke vertreten waren. Die Messe bietet eine gute Gelegenheit, auch Menschen außerhalb von Bozen und Umgebung zu erreichen. Wir freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe.“

Und auch die Biolife, die wichtigste Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil, kam gut an. Hier waren auch kleinere Unternehmen vertreten, die besonders die Gelegenheit schätzten, sich im Rahmen der Messe einem großen Publikum präsentieren zu können. So zum Beispiel Eva Beltrami, Gründerin der Kinder-Bekleidungsmarke „Fein für Klein“: „Ich bin erst seit kurzem selbstständig und habe meinen Traum zum Beruf gemacht. Ich bin das erste Mal auf der Biolife und begeistert. Es waren viele interessierte Leute hier, die an unserem Stand auch fündig geworden sind. Das freut mich sehr.“

Ein weiteres Beispiel einer Neu-Unternehmerin ist Chiara Malangone von „Kiliko“, die mit ihrem Familienunternehmen nachhaltige Kosmetikprodukte anbietet. Auch sie war zum ersten Mal auf der Biolife vertreten: „Das Messeteam hat alles perfekt vorbereitet, wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Und auch das Publikum war sehr offen und neugierig auf unsere Produkte. Schön zu sehen, dass hier für Nachhaltigkeit so viel Interesse herrscht. Wir würden uns freuen, auch das nächste Mal wieder mit dabei zu sein.“

Der Produzent für biologische Teigwaren „Il Cappelletto Matto“ war am letzten Messetag so gut wie ausverkauft, wie Mitarbeiterin Federica Galloni erklärt: „Es lief wirklich sehr gut. Wir haben alle Produkte verkauft, unser Stand ist so gut wie leer. Wir waren das erste Mal vertreten und kommen gerne wieder.“