HGJ führte Gastro School Week in Bruneck durch

Von: mk

Bruneck – Kürzlich organisierte die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) gemeinsam mit einer engagierten Schülergruppe den praxisnahen Wettbewerb „Gastro School Week“ an der Hotelfachschule Bruneck. Ziel der Initiative war es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihr Können unter realitätsnahen Bedingungen unter Beweis zu stellen und gleichzeitig Teamarbeit sowie Kreativität zu fördern.

Insgesamt nahmen drei Klassen am Wettbewerb teil und stellten ihr Talent in den Bereichen Service, Küche und Rezeption unter Beweis. In Teams arbeiteten die Jugendlichen an verschiedenen Aufgabenstellungen, die sie innerhalb einer vorgegebenen Zeit lösen mussten. Dabei ging es um die Zubereitung von Gerichten, den professionellen Service und den Umgang mit Gästen an der Rezeption. Die Schülerinnen und Schüler überzeugten nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit großem Engagement, Teamgeist und einem ausgeprägten Gespür für die Praxis.

Bewertet wurden die Leistungen von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Sterneköchin Tina Marcelli, Christoph Plankensteiner, persönlicher Assistent von Norbert Niederkofler, sowie Anna Lisa Preindl, Familienhotel Alpenhof in Rasen/Antholz.

„Die Gastro School Week zeigt eindrucksvoll, wie viel Talent und Leidenschaft in unseren jungen Fachkräften steckt. Solche Initiativen sind enorm wichtig, um den Nachwuchs zu fördern und ihnen die Vielfalt unserer Branche erlebbar zu machen“, betont Emma Fauster, Vizeobfrau der HGJ.

Der Wettbewerb unterstrich einmal mehr, welches Potenzial in der nächsten Generation steckt und wie wichtig praxisnahe Formate für die Berufsorientierung im Hotel- und Gastgewerbe sind, schreibt die HGJ abschließend in der Presseaussendung.