ID Austria mit mehr als einer Million Nutzern

In Österreich haben mittlerweile eine Million Nutzerinnen und Nutzer den elektronische Identitätsnachweis ID-Austria heruntergeladen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Staatssekretärs für Digitalisierung, Florian Tursky. Die ID Austria ist eine Weiterentwicklung der Handy-Signatur und ermöglicht digitale Amtswege und digitale Ausweisleistungen wie den digitalen Führerschein. Seit Ende März läuft auch ein Pilotprojekt zum digitalen Schülerausweis.

Tursky empfahl Nutzern der bisherigen Handy-Signatur auf die ID Austria umzusteigen, um das volle Potenzial der digitalen Services wie der Ausweisplattform nutzen zu können. Ziel sei es jedenfalls, in Zukunft alle Ausweise, die man derzeit noch in der Geldbörse mit sich führt, auch am Handy verfügbar zu machen.