Im Geschäft die Ware einkaufen und sich nach Hause schicken lassen

Von: luk

Bozen – Südtirols Einzelhändler können ab sofort einen neuen und bequemen Kundenservice anbieten. Der Wirtschaftsverband hds lanciert südtirolweit das Projekt „you buy we deliver“: „Damit können Kunden ihre Ware im Geschäft kaufen und sich bequem nach Hause schicken lassen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.

So kann es passieren, dass Kunden und Urlaubsgäste ein oder mehrere Produkte erwerben möchten, aber aus unterschiedlichen Gründen – wie etwa nicht genügend Stauraum, Anreise mit Bahn, Flugzeug oder Fahrrad – nicht die Möglichkeit haben, die gekaufte Ware auf dem Nachhauseweg zu transportieren.

Mit dieser neuen Dienstleistung erfolgt der Versand der Ware über eine lokale Logistikfirma. Die Vorteile für die Händler: Diese brauchen nur die Daten des Kunden zu erfassen und um den Rest von der Abholung der Ware im Geschäft bis zur Auslieferung und Sendung des Pakets kümmert sich die Logistikfirma. Die Abholung der Ware in den Geschäften erfolgt in ganz Südtirol, und der Versand in allen 27 Mitgliedsstaaten der Eu und darüber hinaus in weiteren 14 Staaten.

„Zudem werden die Handelstreibenden sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Verwaltung des Versandvorgangs befreit, da der gesamte Prozess für diese schnell und einfach handzuhaben ist. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren“, betont Moser.

„Mit diesem neuen Service garantieren wir ein stressfreieres Einkaufserlebnis. Sowohl Kunden als auch Händler sind damit insbesondere wegen der Bequemlichkeit, Zeitersparnis und Schnelligkeit zu begeistern“, resümiert abschließend hds-Präsident Philipp Moser.