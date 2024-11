Informatik-Kompetenzen innovativ vermitteln

Von: Ivd

Bozen – Die Förderung von digitalen Kompetenzen an der Oberstufe durch außerschulische Lernerfahrungen steht im Mittelpunkt des vierjährigen internationalen Forschungsprojekts “Oscar”. Das Projekt wird im Rahmen des europäischen Erasmus+-Programms “Forward-Looking Projects – Digital Education” gefördert und von der Freien Universität Bozen koordiniert. Neben Partnern in Spanien und Finnland sind die italienische Bildungsdirektion des Landes Südtirol, die Universität Bari “Aldo Moro” und das italienische Unterrichtsministerium an dem Projekt beteiligt.

“Das Oscar-Projekt fördert digitale Kompetenzen durch innovative Online- und hybride Lernerfahrungen in den Oberschulen. Außerschulische Aktivitäten tragen zum Erwerb neuer Fähigkeiten bei und bereichern die Wissensbasis der Schülerinnen und Schüler”, erklärt der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo, der darauf hinweist, dass die italienische Bildungsdirektion große Erfahrung mit innovativen Projekten zur Vermittlung der MINT-Fächer habe.

Das Projekt ist das Ergebnis der Forschungsarbeit von Projektkoordinatorin Ilenia Fronza von der Freien Universität Bozen zum Thema technologiegeleitete Didaktik der Informationstechnologie sowie zahlreicher außerschulischer Lehrerfahrungen an den Oberschulen in Südtirol, im Trentino und in anderen italienischen Regionen. An der italienischen Bildungsdirektion zeichnen Fabio Furciniti und Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta für das Oscar-Projekt verantwortlich, Ansprechpartner ist Informatiklehrer Gennaro Iaccarino vom Oberschulzentrum “Galileo Galilei”.

Die Ergebnisse der Arbeit des ersten Projektjahres wurden im Oktober unter anderem auf der italienischen Informatikdidaktik-Konferenz ITADINFO vorgestellt. Im Februar wird Gennaro Iaccarino in Pittsburgh (USA) im Rahmen des Symposiums SIGCSE 2025 zum Thema Informatikdidaktik und technologiegeleiteter Unterricht über “Oscar” referieren.