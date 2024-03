Innichen: Sparkasse mit innovativer Filiale

Bozen – In der Sparkasse in der Marktgemeinde Innichen fand kürzlich die Eröffnungsfeier der neu gestalteten Filiale statt, die einem innovativen Ansatz hinsichtlich Empfang und Beratung folgt. Das Konzept, das auf die sich verändernde Kundenbedürfnisse eingeht, gründet auf Innovation und Digitalisierung, gepaart mit einem lokalen Touch, um eine Wohlfühlsituation zu schaffen.

Das Konzept zeichnet sich durch ein neues Raumverständnisaus aus, das eine umfassende und persönliche Beratung gewährleistet. Gleichzeitig können Servicedienste zunehmend selbstständig in Anspruch genommen werden.

Der Direktor der Filiale, Damian Töchterle, hieß die zahlreich erschienenen KundInnen herzlich willkommen. Bezirksleiter Christian Giorgi moderierte die Eröffnungsfeier. Die Führungsspitze der Bank war mit dem Präsidenten Gerhard Brandstätter gemeinsam mit den Verwaltungsrät/-innen Astrid Marinelli, Christoph Rainer und Klaus Vanzi sowie mit der Aufsichtsrätin Claudia Longi vertreten. Für die Stiftung Sparkasse war Franz Senfter anwesend.

Bürgermeister Klaus Rainer begrüßte in seiner Ansprache die Eröffnung der innovativen Sparkasse-Filiale: „Es freut mich sehr heute hier bei der Eröffnung anwesend sein zu dürfen. Für die Marktgemeinde Innichen als einer der beliebtesten Urlaubsorte im Hochpustertal und wichtiger Verkehrsknotenpunkt, ist es ein äußerst positives Zeichen, dass die Sparkasse hier investiert“, erklärte der Bürgermeister, der auch die Wichtigkeit des menschlichen Kontaktes in der Beratung unterstrich.

„In einer Welt, in der viele Banken die Anzahl ihrer Filialen reduzieren, legen wir großen Wert darauf, in unsere Filialen zu investieren. Mit dem innovativen Konzept der Sparkasse gestalten wir bisherige Bankmodelle neu. Die Filiale verwandelt sich in ein einzigartiges Ambiente mit hohem Wiedererkennungswert, wo die KundInnen und ihre Bedürfnisse stets im Mittelpunkt stehen“, erklärte Präsident Gerhard Brandstätter.

Anschließend nahm Dekan Andreas Seehauser die Segnung der neuen Filiale vor.