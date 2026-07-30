INPS-Liegenschaften: Vertrag für das dritte Los unterzeichnet

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Am 30. Juli haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Regionaldirektor des INPS Trentino-Südtirol, Vittorio Feliciani, den Kaufvertrag für ein drittes Immobilienpaket des Nationalen Instituts für Soziale Fürsorge (NISF/INPS) unterzeichnet. Die Flächen befinden sich in der Horazstraße und am Siegesplatz in Bozen.

Erstes und zweites Los: Studentenwohnheim, Landesbüros und Gewerbeflächen

Im Oktober 2023 und im Dezember 2024 hatte die Landesregierung den Erwerb des ersten und zweiten Immobilienpakets im Besitz des INPS in Bozen (Siegesplatz 39, Freiheisstraße 9, Pacinottistraße 3 und Horazstraße 1 und 2) gutgeheißen. Dort sollen dort Büroräumlichkeiten für die „Südtiroler Einzugsdienste“ und für weitere Dienste der Landesverwaltung entstehen, die derzeit in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht sind. Damit werden auf lange Sicht Kosten eingespart. Geplant ist zudem der Bau neuer Studentenwohnungen, um der steigenden Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für junge Menschen in der Landeshauptstadt gerecht zu werde. In Absprache mit der Stadt Bozen sollen zudem weitere Gewerbeflächen im Hinblick auf die Neugestaltung des Siegesplatzes festgelegt werden.

Aufwertung mit drittem Los abgeschlossen

Im März 2025 hat die Regionaldirektion Trentino-Südtirol des INPS dem Land ein formelles Verkaufsangebot für ein drittes Immobilienpaket unterbreitet. Unter diesen Objekten hat die Landesregierung kürzlich den Kauf von drei Gewerbeimmobilien in der Horazstraße 1 und 2 sowie am Siegesplatz 39 zu einem Gesamtpreis von 1,665 Millionen Euro zugestimmt.

“Der Erwerb dieses dritten Pakets ermöglicht den Abschluss der Maßnahmen zur Aufwertung des Bereichs rund um den Siegesplatz sowie eine effizientere Verwaltung der Immobilien, die für Studentenwohnungen, Landesämter und Gewerbeflächen vorgesehen sind. Dies kommt vor allem der Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bozen zugute”, erklärte Landeshauptmann Kompatscher.

“Diese Vereinbarung besiegelt den Abschluss eines vor drei Jahren begonnenen Weges und bekräftigt den Willen, kontinuierlich in die Sanierung des öffentlichen Immobilienbestands zu investieren. Mit dem dritten Los gestalten wir den gesamten Komplex des Siegesplatzes einheitlich und voll funktionsfähig und tragen so positiv zur städtischen Entwicklung bei”, erklärte Landesrat Christian Bianchi.

“Unser Ziel war eine Aufwertung jener INPS-Immobilien, die von uns nicht mehr genutzt werden. Dies erfolgte unter Einbindung der öffentlichen Verwaltungen und der Gemeinschaft. Gerade diese Zusammenarbeit schafft einen wichtigen Mehrwert”, zeigte sich INPS-Regionaldirektor Feliciani überzeugt.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen auch der Generalsekretär des Landes, Eros Magnago, Ressortdirektor Daniel Bedin sowie INPS-Verwaltungsrätin Luisa Gnecchi und Andrea Rossi (Technische Abteilung der Regionaldirektion des INPS) teil.