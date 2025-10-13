Von: luk

Brenner – Die Baustelle für das Jahrhundertprojekt Brennerbasistunnel besichtigten kürzlich die Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol und im Baukollegium. „Es handelt sich dabei um ein Projekt, das vor allem für die zukünftigen Generationen eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer immer nachhaltigeren Mobilität spielt. Die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung“, unterstrich die Präsidentin der Jungunternehmer, Melanie Pernthaler.

Nach einer Einführung mit detaillierten Erklärungen zu den einzelnen Baulosen, technischen Abläufen und logistischen Herausforderungen ging es direkt in den Tunnel. Dort konnten die Teilnehmenden erleben, wie unter extremen Bedingungen der längste unterirdische Eisenbahntunnel der Welt entsteht. „Die Leistungen der Bauunternehmen und ihrer Mitarbeitenden sind beeindruckend. Bei diesem Projekt wird deutlich, wie Zukunft entsteht“, betonte Felizitas Wieser, Jungunternehmerin und Vorsitzende der Initiative „She builds“ im Baukollegium.

Die Initiative bot den rund 20 Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Branchen hinaus zu vernetzen, fachlich auszutauschen und interessante Gespräche zu führen.