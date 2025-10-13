Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Jahrhundertprojekt Brennerbasistunnel
Jungunternehmer im Unternehmerverband begutachten Bauwerk

Jahrhundertprojekt Brennerbasistunnel

Montag, 13. Oktober 2025 | 16:55 Uhr
BBtBesuchJU
Unternehmerverband
Schriftgröße

Von: luk

Brenner – Die Baustelle für das Jahrhundertprojekt Brennerbasistunnel besichtigten kürzlich die Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol und im Baukollegium. „Es handelt sich dabei um ein Projekt, das vor allem für die zukünftigen Generationen eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer immer nachhaltigeren Mobilität spielt. Die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung“, unterstrich die Präsidentin der Jungunternehmer, Melanie Pernthaler.

Nach einer Einführung mit detaillierten Erklärungen zu den einzelnen Baulosen, technischen Abläufen und logistischen Herausforderungen ging es direkt in den Tunnel. Dort konnten die Teilnehmenden erleben, wie unter extremen Bedingungen der längste unterirdische Eisenbahntunnel der Welt entsteht. „Die Leistungen der Bauunternehmen und ihrer Mitarbeitenden sind beeindruckend. Bei diesem Projekt wird deutlich, wie Zukunft entsteht“, betonte Felizitas Wieser, Jungunternehmerin und Vorsitzende der Initiative „She builds“ im Baukollegium.

Die Initiative bot den rund 20 Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Branchen hinaus zu vernetzen, fachlich auszutauschen und interessante Gespräche zu führen.

Bezirk: Bozen, Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Wipptal

Meistkommentiert
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
100
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
60
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Kommentare
44
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
21
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Kommentare
21
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 