Jeep Renegade führt Gebrauchtwagenmarkt in Trentino-Südtirol an

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 07:06 Uhr
Von: luk

Bozen/Trient – Der meistverkaufte Gebrauchtwagen in Trentino-Südtirol ist im Jahr 2025 der kompakte SUV Jeep Renegade. Das geht aus einer Analyse von Autohero hervor, dem größten unabhängigen Gebrauchtwagenhändler Europas. Der Renegade kommt demnach auf 3,8 Prozent aller Verkäufe in der Region. Es folgen der Volkswagen Tiguan mit 2,5 Prozent sowie die Fiat Panda mit 2,2 Prozent.

Insgesamt bestätigt die Region damit weitgehend die landesweiten Trends auf dem italienischen Gebrauchtwagenmarkt. Auf gesamtstaatlicher Ebene zählen der Panda – in vielen Regionen mit einem Marktanteil von vier bis fünf Prozent –, der Fiat 500 (rund drei Prozent) sowie ebenfalls der Jeep Renegade zu den beliebtesten Modellen.

Unterschiede zeigen sich hingegen bei den Markenpräferenzen. Während in Italien Fiat mit einem Anteil von rund 13 Prozent klar dominiert, liegt in Trentino-Südtirol Volkswagen an der Spitze. Die Automarke aus Wolfsburg erreicht 9,7 Prozent der Gebrauchtwagenverkäufe, gefolgt von BMW mit 9,1 Prozent und Ford mit 7,8 Prozent.

Besonders ausgeprägt ist in der Region die Vorliebe für SUVs. Diese Fahrzeugklasse macht laut Autohero 45,3 Prozent des gesamten Gebrauchtwagenmarktes aus und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt des Nordostens, der bei 39,8 Prozent liegt. SUVs bleiben damit auch in Trentino-Südtirol das Maß der Dinge auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Bezirk: Bozen

