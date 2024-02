Job Speed Dating – das etwas andere Vorstellungsgespräch

Am Freitag

Bozen – Am Freitag, 22. März findet an der Freien Universität Bozen die diesjährige Ausgabe des Job Speed Dating statt. Die Einschreibung für Studierende und Absolventen ist bis 6. März möglich. Zur idealen Vorbereitung bietet der Praktika- und Jobservice eine Info-Veranstaltung vor dem Event an.

Das Job Speed Dating ist mittlerweile ein sehr beliebtes und bewährtes Format der unibz, bei dem Studierende und Absolvent:innen am Campus Bozen auf Unternehmen und Institutionen treffen. Wer auf der Suche nach einem spannenden Jobangebot oder einem Praktikumsplatz in Südtirol ist, hat bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber mit offenen Stellen kennenzulernen und wertvolle Kontakte für die Zukunft zu knüpfen.

8 Minuten haben Unternehmen und Kandidat:innen Zeit, um sich gegenseitig vorzustellen und einen ersten Eindruck voneinander zu gewinnen. Nach diesem kurzen Bewerbungsgespräch wechseln die Teilnehmenden zu ihrem nächsten „Date“. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit, maximal acht der im Vorfeld ausgewählten Arbeitgeber kennenzulernen. Stimmt die Chemie, dann folgt auf das Job Speed Dating ein richtiges Bewerbungsgespräch im Unternehmen, das möglicherweise den Einstieg in die Arbeitswelt bedeutet.

Interessierte Studierende und Absolvent:innen (auch anderer Universitäten) können sich bis 6. März über das Portal www.jobspeeddating.it um Jobs und Praktikumsstellen bewerben, die von den 86 teilnehmenden Südtiroler Unternehmen und Institutionen dort veröffentlicht wurden.

Um die Bewerberinnen und Bewerber bei der Vorbereitung auf das Job Speed Dating zu unterstützen, hat der Praktika- und Jobservice der unibz am 13. März von 12.15-13.00 Uhr eine Online-Infosession geplant. Das Verfassen des Lebenslaufs sowie allgemeine Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch stehen auf dem Programm. Die Einschreibung für die Vorbereitungs-Session ist bis zum 12. März, 12.00 Uhr möglich. https://guide.unibz.it/de/events/infosession-wie-bereite-ich-mich-auf-das-job-speed-dating-vor