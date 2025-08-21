Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Just Eat testet in Zürich Essenslieferung mit Roboter
Essen und Lebensmittel auf Rädern

Just Eat testet in Zürich Essenslieferung mit Roboter

Donnerstag, 21. August 2025 | 11:45 Uhr
APA/APA/AFP (Themenbild)/IAN LANGSDON
Von: APA/awp/sda

Der Essenslieferant Just Eat testet Lieferungen mit Bodenrobotern in Zürich-Oerlikon. Dazu kooperiert das Unternehmen mit dem Robotik-Unternehmen Rivr, einem Spin-off der ETH Zürich. Getestet werden soll die Zustellung von Gerichten und Lebensmitteln mit autonomen Bodenrobotern, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es sei der erste Versuch in Europa, bei dem Roboter mit Rädern, Beinen und physischer KI für diesen Zweck einsetzt werden.

Die zweimonatige Testphase in Zürich-Oerlikon bringt laut Mitteilung Bestellungen des Restaurants Zekisworld an Just-Eat-Kunden. In den ersten 30 Tagen begleitet dabei ein Sicherheitsexperte von Rivr die Zustellungen, danach wird der gesamte Lieferprozess von einem Kontrollzentrum aus ferngesteuert.

Der Rivr-Bodenroboter fahre mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h und kombiniere Räder für eine effiziente Fortbewegung mit Beinen, um Treppen und Gehsteigkanten zu überwinden, heißt es weiter. Lichter und eine Fahne sollen für gute Sichtbarkeit sorgen.

Im Laufe des Jahres sollen dann weitere Roboter-Lieferungen in anderen europäischen Städten eingeführt werden.

